Continúan sin respetar lugares para discapacitados

Continúan sin respetar lugares asignados para personas con discapacidad, a pesar de los múltiples programas para generar una cultura de inclusión y de respeto, la cultura vial en la ciudadanía sigue siendo una de las faltas más grandes.

La deficiencia de cultura vial en la ciudadanía, ha provocado que los ciudadanos no respeten los lugares que están destinados para la gente que tiene alguna discapacidad, principalmente en estacionamientos, pues en varias partes de la ciudad se notan carros ocupando lugares que son reservados para la gente con alguna minusvalía.

“Siempre que busco un lugar para estacionarme, no encuentro ninguno y la gente que no los necesita se estaciona ahí, lo que a mí me dificulta aún más poder encontrar un lugar y si lo encuentro ya es en una zona lejana a mi destino original” dijo Jesús Aguirre.

Dato....

Continúa la falta de cultura vial en la ciudadanía

Dentro de la ciudad se han habilitado un sinfín de lugares para personas con discapacidad, mismos que les facilitan la movilidad, pero desafortunadamente por la falta de conciencia vial que hay en la ciudadanía, provocando que aquellos que no lo necesitan, utilicen estos lugares, aunque existe un avance en la inclusión, aun continua la insensibilidad para respetar las zonas que son reservados.