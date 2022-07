Continúan sin presentarse terna para ocupar puestos en SAPASVA

Tras haberse retirado de su cargo la secretaria y más directivos de SAPASVA, el secretario del ayuntamiento detallo que todavía no se tiene la terna que tomara los cargos correspondientes.

Guillermo García Flores, secretario del H. Ayuntamiento de Salamanca detalló que luego de que el pasado 17 de mayo, la secretaria Eloisa Hernández Vargas y la tesorera, Karla Nohemí, presentaran su renuncia a sus cargos en el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla (SAPASVA), la cual se presentó el primero de junio al ayuntamiento.

García Flores, explicó que esta terna referente a SAPASVA “No se ha cumplido con este propósito y no se ha puesto a consideración porque no se ha propuesto la terna, todavía no existen las personas, deben de tener cierta especialización, como en su momento se manejó dentro de su convocatoria”.

El secretario del ayuntamiento explicó que ante estas vacantes se les debe de dar el privilegio a las personas que viven en la comunidad de Valtierrilla, las cuales se invita a las peronas profesionistas se acerquen al ayuntamiento.

“Hacemos un llamado ciudadanía quienes cumplan con las características y quieran participar en el proceso del agua potable y es en pro de la misma comunidad, el de mejorar el servicio que se presta y que vayan a la presidencia, presenten su currículum para que en su momento se presenten las propuestas por parte del presidente ya cuando se llegue a tener la terna y el ayuntamiento tenga la mejor decisión”, añadió.

Asimismo, detalló que esta situación a la larga empezará a alarmar la situación ya que en materia fiscal no se puedan llevar a cabo las acciones correspondientes a los puestos en los que se encuentran sin ejercer, por lo cual reitera a la ciudadanía a presentar a la secretaria y se inscriban para que puedan pertenecer al sistema operador de SAPASVA.