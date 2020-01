Continúan robando protecciones

Continúan robos de protecciones de las vías del tren en la calle insurgentes a casi 2 años de haber sustraído las luminarias y mallas que se habían colocados en dichas vías.

Aunque hace aproximadamente 2 años se genero el robo de luminarias y de la malla ciclónica sobre esta misma calle, hasta la fecha se mantiene el robo de las piezas que sostenían la malla, además de la excesiva maleza que se ha generado en dichas vías donde y a eso la suma de basura que la gente ha generado, ha convertido al lugar en una zona vulnerable de accidentes.

Luis González comento, que desde el robo que se forjó en el 2018 aun no se han colocado nuevas protecciones y malla en las vías, ni mucho menos se ha podado la basura que se ha acumulado, “tenemos así desde hace 2 años y aun no se nos han instalado nuevas protecciones y maya para las vías que cruza aquí en insurgente, además siguen robándose las protecciones que quedan no se para que las quieran” expreso.

DATO....

Las protecciones en la vía férrea tenían la función de evitar el saqueo del tren

El ciudadano añadió que es importante la reposición de las protecciones y una nueva malla, pues el objetivo que principalmente tenía esta protección era evitar el robo al tren.