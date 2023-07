Continúan presentándose casos de tiradero de basura

Salamanca, Gto. La población Salmantina continúa utilizando los espacios públicos para colocar basura, Aarón Gasca Aguinaco por lo que poco ha servido la colocación de carteles con la leyenda de no tirar basura en ciertos lugares.

Se han colocado alrededor de 150 de los 300 carteles para no tirar basura

Aarón Gasca Aguinaco, Director de Servicios Públicos municipales, informó que a pesar de las acciones que se han llevado a cabo por parte de la dependencia en mantener un salamanca libre de basura en vías públicas, estos trabajos han tenido poca respuesta.

El funcionario, manifestó que se han colocado carteles en donde a pesar de contar con la leyenda de no tirar basura en estos puntos, la gente ha hecho caso omiso a los mismos.

En pocos casos se han tenido buena respuesta por parte de la población

"Hemos estando colocando ciertos carteles con la leyenda de no tirar basura en distintos puntos de la ciudad y cuidar áreas verdes, pero desafortunadamente en algunas zonas si nos funciona y en otras la gente que no nos apoya tanto y tiran la basura en los mismos carteles. Si hemos tenido disminución, pero siento que es porque estamos nosotros presentes, no porque la gente le haga caso a un letrero, pero si hemos tenido una disminución", puntualizó.

Como ejemplo, el Director de Servicios Públicos Municipales, mencionó el caso de la Infonavit 3 en donde al ser rescatado, la gente continúa utilizándolo como un tiradero.

Se ha hecho hincapié a la población a que coloque la basura a las afueras de sus hogares

"Hemos estado haciendo en conjunto con Medio Ambiente operativos sobre todo en la noche para dar con el paradero de la persona que tira basura y en ese momento hacer su infracción; contamos con un total de 300 carteles y todavía no terminamos de instalar todos por unas cuestiones. Pero llevamos un aproximado de 150 carteles instalados"

A pesar de realizar estas acciones, la Dirección de Servicios Públicos ha hecho hincapié a la población a colocar la basura a las entradas de su domicilio, o bien en sus cocheras.