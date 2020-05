Continúan precios altos en la cerveza a pesar del reabastecimiento

Luego del cierre de la producción en la industria cervecera y del desabasto generado, este fin de semana se reanudó la comercialización de cerveza en distintos depósitos de la ciudad, no obstante en algunos de estos lugares se sigue registrando un sobreprecio del producto.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Promueven cuidado de la salud durante distanciamiento social

A través de un recorrido realizado por OEM en la colonia Bellavista y otros puntos de la zona urbana, se visitaron depósitos de cerveza.

En el ubicado sobre la calle Árbol Grande, esquina con Papaloapan, la persona que atendía el negocio manifestó que se mantuvo el precio normal de este producto, sin embargo no se proporciono más información.

⬇️Da clic aquí⬇️

Valle de Santiago Anuncian Plan de Acción “Unidos Reactivemos Guanajuato”

Por su parte, encargado del establecimiento ubicado en la calle Tenixtepec señaló que debido al desabasto de la cerveza se vieron en la en la necesidad de cerrar sus deposito, pues les saldría más caro comprar poco producto de cerveza y después venderlo barato, por lo que, respetaron su precio, ya que no tenían almacenado para su venta.

Sin embargo comentaron que antes de generarse el cierre de negocios y el desabasto, se vendía en 314 pesos el cartón y ahora con el reabastecimiento, los precios comenzarán a normalizarse.

Mientras en el depósito de cerveza ubicado en la calle Hortalizas, el empleado Antonio Figueroa manifestó que el six de cerveza light y extra se ofertaba en 160 y 170 pesos ya que tuvieron desabasto y agregó que se presentaron compras de pánico, por lo que, ahora que ya se ha abastecido comenzará a bajar el precio.

Por su parte Alan Castañeda, quien en ese momento se disponía a comprar el producto dijo que no ser bebedor habitual pero “el día de hoy me tocó comprarlas. En este lugar es donde más barato me dan el six, ya que en otros lugares me lo venden en 240 y es más caro”.