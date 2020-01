Continúan incendios en predios baldíos

La mañana de este viernes se registró un incendio en un predio abandonado en la colonia la cruz, el predio que se incendió quedaba a pie de carretera y estaba aledaño a una empresa de fertilizantes por lo que el humo empezó a invadir la colonia y comenzó a tapar la visibilidad de la carretera.

El incendio duro aproximadamente 30 minutos y entre los materiales que se consumían en el fuego destacaban la hierba seca y algunos plásticos como lo son llantas y botellas que pintaron el humo de color negro.

“El incendio tiene unos 10 minutos aproximadamente que inicio, hicimos el reporte a las autoridades, pero no vinieron tal vez porque consideraron que no era tan peligroso, desde que yo llegue se lleva quemando y no se ha evacuado a nadie, no se sabe quien lo haya iniciado ya que el predio está abandonado des de hace años”

En la comunidad la cruz se registro un pequeño incendio

Al no tener la respuesta de las autoridades vecinos controlaron el incendio y posteriormente lo sofocaron, lo único que experimentaron fue picazón en la garganta.