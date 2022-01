Continúan afectaciones por delitos de extorsión

A pesar de que en la zona urbana las extorsiones se han reducido hasta en un 50%, en la zona rural de Salamanca se ha incrementado este delito del que se reportan hasta cinco hechos a la semana. De acuerdo al Semáforo Delictivo el delito de extorsión creció en la localidad hasta mil 550% durante 2021, en el que se denunciaron 33 casos por solo dos en todo 2020.





Se registran de cuatro a cinco denuncias por semana.





Al respecto, el director de Seguridad Pública, César Juaresti, informó que aunque no cuentan con denuncias de extorsión en los mercados municipales, esta incidencia continúa presentándose, sobre todo en la zona rural, donde a la semana llegan a registrarse de cuatro a cinco extorsiones de manera telefónica y a través de mensajes escritos que van dirigidos hacia la ciudadanía.

“Las extorsiones a nivel municipal se redujeron al 50%, sin embargo, la mayoría de los reportes no vienen del sector comercio, sino de la ciudadanía específicamente de las orillas del lado de Santa Rita y es un tema que nos preocupa más, porque ahora son mensajes en cartulina, en los que piden cierta cantidad, hemos notado una disminución pero es un tema netamente cultural, ya que si no tenemos conocimiento del hecho no podemos dar el acompañamiento”, explicó.





Mantienen operativos de proximidad.





Además, informó que actualmente no se cuentan con denuncias por parte de comerciantes que laboran en los mercados municipales, tema que podría deberse a la existencia de hermetismo entre este sector, a pesar de ello, se mantiene los operativos de centro seguro en la zona.

Respecto a la propuesta del alcalde, César Prieto Gallardo, sobre la creación de una aplicación para que la ciudadanía pueda denunciar de manera más rápida incidencias delictivas, el director de seguridad, dijo que se continúa trabajando en la realización de esta herramienta, sin embargo, se desconoce la fecha de su lanzamiento ya que eso dependerá del área de sistemas.

La estadística

Mientras que en el 2021 se informó acerca de la atención y asistencia por parte de la Policía Municipal a menos de 10 intentos de extorsión, a través de la modalidad de secuestro virtual realizados en la zona urbana; de acuerdo al Semáforo Delictivo este mismo año, de manera formal se denunciaron 33 casos ante la autoridad competente, para el seguimiento, protección y atención a víctimas.





33 extorsiones en 2021.





Por este delito fueron detenidas al menos cinco personas, sin embargo, hubo afectaciones al desarrollo económico, al registrarse el cierre de al menos 50 establecimientos entre los que resaltan carnicerías, tiendas de abarrotes, empresas de venta de llantas y talleres; en este sentido locatarios de los mercados Tomasa Esteves y Barahona vivieron meses de pánico al recibir constantes amenazas.

Proximidad y protección social en zonas comerciales

En seguimiento a las actividades para disuadir este delito, elementos de Policía Municipal contribuyen a atender los requerimientos de comerciantes y usuarios, a través de acciones de proximidad, que permitan generar presencia y prevenir conductas antisociales que afecten la integridad de las personas que asisten a zonas de abasto y consumo.

Para ello, la dirección de Seguridad Pública realiza recorridos de vigilancia y proximidad en la zona de estacionamiento, comida, área de carga y descarga, baños, pasillos interiores y exteriores, de zonas comerciales; para detectar armas, enervantes y objetos que atentan contra la seguridad ciudadana, además de inhibir delitos como el robo o extorsión.