Continúa segundo día de jornada de vacunación en el municipio

Poco más de mil dosis quedan por aplicar para los menores de 12 a 14 años de edad, en el que será el último día para completar esquemas de vacunación, luego de 12 horas de una gran participación por parte de padres de familia que se dieron a la tarea de acudir con sus hijos para recibir su segunda dosis.

De acuerdo al corte de las 20:00 horas de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en Salamanca se aplicaron durante el primer días cinco mil 658 dosis de un total de siete mil 302 que fueron destinadas para esta localidad.

A partir de las 8:00 de la mañana de este miércoles más de un centenar de personas se dieron cita a las afueras del Gimnasio Lázaro Cárdenas, con la finalidad de que sus hijos e hijas completarán sus esquemas de vacunación.

Los interesados en asistir deberán acudir con registro impreso desde la plataforma de mivacuna.salud.gob.mx , además de llevar una identificación oficial como el Curp, es importante que los menores y sus acompañantes vayan bien hidratados, desayunados y con algún tipo de protección para evitar insolación o la lluvia.

Arturo Camacho, originario de la comunidad de Valtierrilla, acompañó a su hija Brenda de doce años de edad hasta este módulo de vacunación para motivarla a que se inmunizará, ya que su hija le tiene pánico a las agujas.

"Estamos aquí desde las 7:30, no hay tanta gente, así que espero que nos toque pronto (...) acompañe a mi hija para que le pongan su segunda dosis haber como le hacemos, porque ella le teme un buen a las inyecciones, de hecho me costó mucho convencerla, ya no quería, pero aquí estamos", explicó.

De esta manera se pretende avanzar en la inmunización del estado de Guanajuato, abarcando a uno de los sectores de menor edad en la población, es así como, se busca brindar protección a la población sobre todo ante el repunte de casos de covid-19.