Continúa prófugo presunto homicida de mujer en Salamanca

A nueve meses de que su madre fue asesinada, Teresa de Jesús Juárez Aguirre, dio a conocer que a pesar de que el presunto responsable fue identificado la noche del crimen y que tras las investigaciones se giró una orden de aprehensión en su contra, permanece libre, por lo que ella junto a sus hermanas menores tuvieron que desplazarse de su hogar, ante el temor de sufrir alguna otra agresión.

Luego de este tiempo, Teresa informó que han sido nulos los avances en las investigaciones, debido a que no ha habido novedades dentro de la carpeta de investigación desde noviembre de 2023.

“Literal está en lo mismo que en noviembre, diciembre, nada más está girada la orden de aprehensión, ni siquiera me dijeron si ya estaba la orden de cateo, no me dijeron nada, solo que ya está girada la orden de aprehensión y en cuanto se lo encuentren será detenido supuestamente”, compartió.

Ante esta situación se dijo decepcionada de las autoridades, ya que ante el riesgo de sufrir alguna otra agresión junto con sus hermanas tuvieron que abandonar su hogar.

“Que este libre, por miedo nos fuimos de nuestro domicilio, no estamos ahí en el rancho no sabría decir si se haya fugado, yo sabía que no estaba aquí (en Salamanca), pero desconozco más información sobre su paradero, el asesinato de mi mamá no fue tipificado como feminicidio, porque hubo más involucrados a los que también atentó contra su vida (todo esto) me deja una decepción, porque no puede ser que no pudieron actuar como debieron haber actuado en el momento, porque creo que fue el peor de los delitos que un ser humano puede cometer, siento impotencia al no poder hacer nada, la persona sigue libre y no ha pagado lo que debe”, indicó.

A sus 20 años Tere se ha tenido que hacer cargo de dos hermanas menores que al igual que ella quedaron huérfanas luego de que su madre fuera asesinada la noche del pasado 30 de octubre del 2023, cuando se dirigía a trabajar, en este aspecto dijo que el rol de cabeza de familia lo asumió sin titubear, ya que cuando sufrieron el fallecimiento de su padre hace algunos años, su mamá fue quien asumió ese rol para sacar a sus tres hijas adelante, "en mi mamá tuve un gran ejemplo, ella se convirtió en la cabeza de la familia cuando mi papá murió, yo ya sabía lo que tenía que hacer pues ella me lo enseñó”, indicó.

Laura Elena Aguirre, tenía 43 años de edad, ella laboraba en una empresa del sector automotriz, a la cual se dirigía cuando ocurrió el ataque, de donde dos trabajadores resultaron lesionados.