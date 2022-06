Continúa paro laboral en empresa B&G, denuncian presunto despido injustificado de trabajador

El paro laboral realizado por trabajadores de la empresa B&G continuará hasta que se garantice el respeto a los derechos de los trabajadores sindicalizados, empleados de la compañía denunciaron que su compañero quién encabezó el primer paro de marzo pasado y quién había sido suspendido de sus labores ya fue despedido y de manera injustificada.





Para solidarizarse con su compañero hubo empleados que decidieron pernoctar a las afueras de la empresa y dijeron que no retomarán sus actividades laborales hasta que se ubiquen en su cargo al compañero que fue despedido y que se garanticen los derechos de todos los trabajadores.



Luis Gutiérrez, uno de los más de mil trabajadores que han llevado a cabo el paro laboral, dijo que además del despido injustificado de uno de sus compañeros exigen que la empresa les pague con lo justo las horas extra que han trabajo, ya que la remuneración económica que reciben no es que cada uno de los trabajadores esperan cuando incluso les toca doblar turno.

Dijo que una de las peticiones que están realizando es que reinstalen a su compañero en el cargo que desempeñaba antes de ser despedido, ya que dijo es la mejor forma de dar certidumbre a los trabajadores de que los derechos laborales de cada uno de ellos se respetarán en todo momento.



"Siempre ha habido problemas laborales, os hacen que doblemos turno y no nos pagan como se debe y no es justo que nos hagan eso, a veces andan de seis de la mañana a seis de la tarde, somos más de mil trabajadores y no se nos hace justo que no cumplan con los compromisos que tienen con nosotros, nosotros queremos que lo regresen y que a nosotros no nos hagan lo mismo".







Manifestaron que el paro laboral no sé detendrá hasta que se estabilicen los conflictos en la empresa y los trabajadores dijeron que incluso de continuar las arbitrariedades de los dirigentes de la empresa procederán a poner denuncias por hostigamiento laboral.



Los trabajadores de la empresa siguen exigiendo el el despido del responsable de turno y personal de recursos humanos permanecieron durante varias horas en la entrada principal y aunque personal de la planta acudió a tratar de llegar a acuerdos con los manifestantes, estos se mantienen en la postura de no regresar a las labores hasta que sea atendido por gente del corporativo desde Estados Unidos de América.

Refirió que el trabajador primero fue suspendido de sus labores y posteriormente despedido de forma injustificada y aseguran que no regresarán a laborar hasta que sea reubicado en su cargo y se lleguen a acuerdos con la empresa para que se respeten los derechos de los empleados.