Continua "operativo barredora" de manera constante

El director de la dirección general de movilidad comentó que se encuentran realizando el "operativo barredora" en las zonas de los mercados de la ciudad, en donde se han hecho el retiro de objetos que obstruyen los espacios de estacionamiento, así como se ha externado a los locatarios a no realizar este tipo de acciones.

Luis Daniel Pérez Sequera, director general de movilidad comentó que se han estado llevando de manera rutinaria el denominado “Operativo Barredora” el cual consiste en retirar los objetos que se encuentren colocados en obstruir los espacios de estacionamiento que se encuentran en los alrededores de los dos mercados.

El funcionario detalló que a pesar de estar realizando estas acciones los mismos comerciantes se las ingenian para retirar dichos objetos o bien, tienen un acuerdo entre ellos mismos para hacer el apartado de espacios y con ello evitar que se apliquen las sanciones correspondientes, ya que en la zona solamente se encuentra un tiempo de una hora de estacionamiento.

“Todos los días realizamos este operativo, desafortunadamente no realizamos sanciones a los ciudadanos que apartan los objetos, lo que hacemos es recoger los objetos para llevarlos al C4; pero esto es un problema cultural, porque apenas los quitamos y enseguida regresan, y esto es hasta cierto punto cansado el decir que no lo hagan y estos hechos lo realizan los comerciantes”, detalló.

El funcionario destacó que estas acciones se realizan en toda la ciudad de Salamanca. Ante lo cual comentó que tras la realización de este operativo, lo que se debe de cambiar es la cultura de la ciudadanía que no atiende y hace caso a este tipo de acciones.

“En realidad, no atienden a las recomendaciones porque no hay una sanción fuerte o de fondo probablemente nos haga falta esta parte de sanciones a comerciantes dentro de nuestro reglamento, pero nosotros no somos los facultados para ello”, dijo.

De igual manera ante la falta de cultura y de civismo, también existen locatarios que se encuentran ubicados por más de una hora vendiendo sus productos dentro de sus vehículos, por lo que el funcionario destacó que en estas acciones se presenta malicia por parte de los mismos comerciantes al ver llegar a los elementos de vialidad.

“En cuanto ven que nosotros llegamos a actuar, se mueven o se pasan los lugares entre ellos mismos, y esto es una malicia con la que actúan porque saben que tienen derecho a una hora, y así se van apartando entre ellos los lugares” explicó.

En este mismo sentido este operativo Barredora se inicio a principios del mes de marzo en el cual principalmente se realizó en la periferia del mercado Tomasa Esteves, para retirar los objetos indebidamente colocados en los lugares designados de estacionamiento.