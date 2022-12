Continúa operación de Sapasva sin secretaría y tesorería

Sapasva continúa sin titulares en el área de Secretaría y Tesorería desde el mes de septiembre, cuando Fernando Miranda, presidente del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valtierrilla, denunció que los funcionarios que fueron impuestos por el municipio tenían actitudes prepotentes hacía el personal.

Local Buscan destitución de nuevo secretario y tesorero de SAPASVA

Fernando Miranda explicó que el Ayuntamiento, tiene conocimiento sobre la falta de estos funcionarios, sin embargo, hasta el momento, no ha habido respuesta de parte de las autoridades municipales. “Esto deja ver que tal vez poco les importa a las autoridades la situación del Sapasva, el cual ha continuado trabajando a pesar de no contar con estos funcionarios”.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento Guillermo García Flores explicó que la elección de Sapasva que se elige por planillas, es decir, la misma comunidad es quien lo elige; “por lo que estas ya viene conformada con su secretario y su tesorero, desafortunadamente luego hay personas que no quieren seguir con el proyecto y como no hay quien lo supliera, en ese sentido el Ayuntamiento en sesiones pasadas tomó la decisión de nombrar un secretario y un tesorero, sin embargo el presidente de Sapasva no estuvo de acuerdo con ello desconozco la razón al final él es el que está incumpliendo en un mandamiento del misma Ayuntamiento designo.”.

En este sentido el funcionario destacó un acercamiento con el titular de Sapasva en la que se invitó a trabajar con estas personas que designo el Ayuntamiento, sin embargo, “existe una negativa rotunda por parte de esta persona, que tenía un gran ímpetu y grandes ideas para trabajar y sacar adelante este organismo operador de Valtierrilla. Sin embargo ante esta deficiencia y al no dejar que tomen cargo el Secretario y el Tesorero que están nombrados es el problema que se está enfrentado la comunidad”.

El seguimiento a este se ha dado por parte de Contraloría y el Ministerio Público, porque quienes fueron electos al final no han podido tomar el cargo y no han realizado las funciones, por lo que existe la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que está sujeta inclusive al mismo organismo de Sapasva por lo que será la autoridad quien resuelva esta situación.

“Si el presidente de Sapasva se pone a ver la situación, no se tiene que llegar a que la Contraloría y el Ministerio Público arreglen la problemática, basta con que él se acerque, se haga una mesa de diálogo y trabajo, se pongan a trabajar en beneficio de la comunidad que es lo que esta administración ha estado buscando”, determinó.