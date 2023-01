Continúa déficit de microcomponentes; se prevén paros técnicos en 2023

Hugo Varela Flores, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, dijo que para este año continuarán los paros técnicos en las armadoras de automóviles debido a que no sigue el déficit de microcomponentes, y añadió que esto ha generado que continúe al alza el precio de vehículos en las agencias automotrices.

Vehículos encarecen en agencias.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, señaló que todas las armadoras de vehículos han disminuido su producción de forma obligada, ante la falta de microcomponentes, y señaló que están expectantes para ver si en el transcurso del año se puede regularizar el abasto de este insumo, que es fundamental para la fabricación de carros.

Manifestó que, aunque los paros técnicos no son totales, como cuando inició el desabasto de los microcomponentes, el objetivo es lograr que se recupere la producción que se tenía cuando empezó el déficit.

Siguen sin llegar suficientes microcomponentes.

"Todavía sigue ese problema, no tan agudo como en otras ocasiones pero la prueba está en que ahorita no hay coches para vender, porque no hay los microcomponentes suficientes, todas las armadoras han bajado su producción y esto ha provocado una escasez de carros".

Señaló que ante la carencia de microcomponentes a nivel mundial, las empresas armadoras tuvieron que adecuar su producción a los compromisos que tenían con las compañías que les suministran los microcomponentes, pues es evidente que no ha sido sencillo reestablecer el abasto que se tenía hasta antes de la pandemia.

Refirió que la poca producción de vehículos ha propiciado que no se dé abasto con la demanda de los mismos y esto ha propiciado un incremento de precio considerable en los automóviles de agencia.

"Ya que tienes un vehículo nuevo lo tienes que comprar en las condiciones que les marque la agencia y ante la escasez suben los precios, las armadoras ya adecuaron su producción a los compromisos que tienen de con las compañías que hacen los microcomponentes, lo importante es que cada vez se van a ocupar más".