Continúa Casa del Migrante con bajas donaciones

La Casa del Migrante, ubicada en este municipio, no ha recuperado las donaciones y aportaciones que realizaban empresas y universidades, por lo que no cuentan con víveres suficientes para abastecer a contingentes grandes de migrantes.

“Estamos bajos en las donaciones algunas personas han regresado y otras no han vuelto a apoyar todo esto derivado de la pandemia, estamos a la expectativa porque no contamos con muchos víveres para contingentes grandes (...); anteriormente había donaciones de empresas como Fujikura que nos apoyaban con ropa y de jóvenes de universidad, pero todo eso no se ha logrado recuperar”, explicó, el encargado de la casa Miguel Ángel Ramírez.

Señaló que debido a esta situación en algunas ocasiones han batallado con la elaboración del kit de aseo personal que proporcionan a los migrantes, los cuales contiene productos como pasta dental, cepillos, bóxers, calcetas y rastrillo, sin embargo han logrado brindar el servicio adecuado gracias a las aportaciones y donaciones que genera la feligresía hacia la parroquia de Sagrado Corazón.

Ante ello, Miguel Ángel Ramírez indicó que seguirán trabajando en la medida de sus posibilidades y con los protocolos sanitarios correspondientes para proporcionar un servicio adecuado, además dijo que también cuentan con apoyo del Caises Salamanca para que se brinde atención inmediata a los centroamericanos en caso de presentar síntomas de Covid-19.

“En julio tuvimos un caso positivo llegaron dos jóvenes de Honduras y manifestaron síntomas y los canalizamos ahí al centro de salud y nos apoyaron, les dieron su medicamento y estuvieron en tratamiento, su proceso de cuarentena no lo pasaron aquí en la casa de Salamanca, sino que decidieron trasladarse a la próxima casa porque tenían un familiar”, explicó.

El albergue tiene una capacidad para recibir a 34 personas, pero actualmente únicamente se permite acceso a la mitad debido a la contingencia sanitaria, pero al ser pocos los que acuden a este lugar, no se genera mayor problema en el cumplimento de los lineamientos de salud.