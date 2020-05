Continúa brindando atención médica hospital comunitario

JARAL DEL PROGRESO, Gto. (OEM INFORMEX).- Director del Hospital Comunitario de Jaral Dr. Octavio Andrés González Moncada, dio mensaje a la población para que sigan asistiendo a sus citas normalmente, y con ello se mantengan al cuidado de su salud.

“Como ustedes saben Jaral del Progreso fue uno de los municipios más disciplinados, y uno de los últimos que tuvieron contagios de coronavirus en el estado, sin embargo a la fecha actual tenemos ya 15 pacientes con contagios confirmado además entre ellos dos defunciones, esto nos lleva a pensar que estamos en la etapa más importante para evitar la propagación del virus de nuestro municipio, las medidas de sana distancia y el aislamiento social era funcionan de buena manera sin embargo tenemos que permanecer esta última etapa todos unidos y llevan a cabo las medidas de salud” comentó Octavio Andrés González Moncada.

El hospital comentario de Jaral continuar brindando atención médica tanto los rubros de pediatría, ginecología atención de urgencias y cirugías, se ha seguido operando de forma normal atendiendo pacientes de todo tipo.

“Quiero que las personas, los pacientes y la gente de jaral se sientan con la confianza de acudir al hospital a tener su atención medica en cualquiera de estos rubros, actualmente no tenemos ningún paciente internado con diagnóstico de coronavirus, por lo que cual pueden asistir con toda confianza y ser que internarse podrán recibir su atención medica, y se presentaran personas con síntomas como tos gripa o un cuadro clínico que se llama neumonía, seguramente le tomará una muestra para descartar el coronavirus y permanecerá con medidas especiales, esto no quiere decir que el paciente va a estar completamente solo o que no se la va a informar sus familiares durante este periodo los familiares se pueden sentir con toda la confianza y acudir con un servidor con la trabajadora social.” Expresó el Director.