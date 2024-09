Continúa análisis sobre continuidad de funcionarios en la Administración pública de Salamanca

A poco más de un mes de que concluya su primer periodo como Presidente municipal e inicie su segundo, César Prieto declaró que continúa evaluando que otros funcionarios podrían continuar en el proyecto de la Cuarta Transformación en Salamanca; hasta el momento ha ratificado que el Secretario de Ayuntamiento, el director de Movilidad y el Tesorero permanecerán en sus respectivos puestos.

“Estamos viendo, he platicado con algunos funcionarios, algunos también ya no van a continuar por temas personales o profesionales, están por confirmarme y en ese sentido también yo estoy revisando qué propuestas vamos a dejar en algunas áreas (el Secretario de Ayuntamiento, el director de Movilidad y el Tesorero) son hasta este momento los que tengo apuntados, voy a estarles informando próximamente también que otras este se van planteando, he escuchado algunos funcionarios actuales que me están comentando que no van a continuar y en ese sentido pues tengo que buscar un perfil que pueda cubrir y mejorarla el trabajo que hicieron ellos durante la administración”, indicó.

En este aspecto, el primer edil explicó que revisa cada perfil, aunque precisó que hay quienes han solicitado su salida anticipada, incluso antes del 09 de octubre. “Y si es posible antes, porque algunos me están pidiendo la salida antes”.

Mientras tanto, enya se cumplió un año, sin director, sin embargo dijo que ya se está a la espera de que se entreguen los resultados de los exámenes de control y confianza, de ser positivos, el perfil recomendado por, tomaría el cargo como titular., añadió.

En cuanto a los resultados alcanzados en este año, el mandatario salmantino sostuvo que se han mejorado algunos indicadores, incluso el cumplimiento de los compromisos con el Estado en materia de seguridad., concluyó.