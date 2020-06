Continúa adelante Operativo Vectores

En lo que va del año dentro de los municipios pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria V ,no se han presentado casos positivos de Zika, Dengue o Chikungunya, sin embargo el Operativo Vectores continúa trabajando en la promoción de las medidas de prevención.

Juan Jesús Martínez García jefe jurisdiccional que concierne a los municipios de Salamanca, Moroleón, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Uriangato y Yuriria, señaló que durante el presente año se han tenido un par de casos sospechosos de dengue los cuales se han estudiados, dando resultado negativos a la enfermedad.

Aseguró que con la presencia de la pandemia se ha modificado la ejecución de las brigadas, enfocándose en la promoción para responder dudas solamente y darle seguimiento al trabajo que se tiene que hacer al interior de los hogares, como mantener patio y azotea, limpios y acciones como lava, tapa, voltea y tira…

“Seguimos trabajando, el reto que existe, es que enfermedades como Dengue, Zika y Chicungunya y ahora Covid-19 presentan cuadros clínicos similares, fiebre, dolor de cabeza, nausea, vomito, dolor muscular, articular, por lo que tenemos que ser acuciosos y no bajar la guardia” dijo .

Pese a que en Guanajuato hasta el momento no ha tenido casos de estas enfermedades, habrá que esperar la temporada de lluvias y ver como se mantiene y a pesar de que la Jurisdicción Sanitaria V mantiene una baja circulación del zancudo, esto no quiere decir que no vaya aumentar por lo que las acciones de prevención continuarán.