Contempla municipio 184 obras prioritarias

El Programa de Obra Anual 2022, contempla una propuesta de 184 obras prioritarias a realizarse en los próximos tres años, entre los que destacan el puente a Mancera, un centro de Gobierno, así como obras menores que tienen que ver con pavimentación y con la modificación se busca generar recursos suficientes para las obras del 2022, y los próximos dos años, informó el encargo de la Comisión de Obras Públicas en el Ayuntamiento, Diego Calderón Martínez.

En ese sentido, el regidor del Movimiento Ciudadano, dijo que tras la presentación del POA 2022, por parte del director de Obras Públicas, en dónde también se presentaron los proyectos que se tiene planeados para los próximos dos años.

Sin embargo, dijo que para concretar obras grandes para Salamanca, se necesita invertir en los proyectos ejecutivos o de lo contrario será complica gestionar obras grandes que beneficien a Salamanca y para ello era necesaria una modificación al presupuesto para el POA 2022 que originalmente contaría con un presupuesto de 20 millones de pesos para su ejecución de obras.

" Ahorita solamente tenemos 140 millones de pesos de recurso fiscal, pero la verdad es que con esa cantidad, apenas alcanza para hacer pavimentaciones y reparaciones menores, pero no para las obras prioritarias que los ciudadanos necesitan", dijo.

La modificación que se autorizó en la pasada sesión de ayuntamiento fue por 36 millones de pesos,con la finalidad de que el 100% de los proyectos propuestos se alcancen a concretar con ese recurso.

Entre las obras prioritarias destacan el puente a Mancera, un centro de Gobierno, la subestación sur, pavimentación y reparaciones, sin embargo, aseguró que el programa no es definitivo y está sujeto a cambios, de acuerdo a las necesidades que se detecten en la población.

Al cuestionarle, sobre si dentro de las 148 obras de contempla la subestación de emergencia en la zona sur; proyecto que en más de 12 años no se ha logrado concretar, el regidor de la fracción naranja, afirmó que se encuentra contenida al interior del POA, no obstante, el problema no es su contrucción sino la nómina, recurso que se está buscando.