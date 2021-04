Contaminación no es sólo por CFE y Pemex

Desde hace 30 años el corredor industrial de Guanajuato, que comprende los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, enfrenta serios problemas de contaminación ocasionados no solamente por la refinería y termoeléctrica de Salamanca sino que industrias como Univex, Carboquímica Block, Cerro de la Cruz, Tekchem, las calderas de las industrias que no cumplen con las normas, la quema de esquilmo, las dos mil 500 ladrilleras que existen en el estado y los más de 800 mil autos que no verifican también contribuyen de manera importante en la contaminación atmosférica.

La contaminación es un problema de todos, porque nos estamos envenenando nosotros mismos.

El presidente de Grupo Ambientalista México, Comunicación y Ambiente Carlos Álvarez Flores, señaló que “no es justo decir que solamente la refinería o solamente la termoeléctrica contaminan, no, es la suma de todo. Las ladrilleras representan un fuerte problema. En Guanajuato hay una Norma Técnica Estatal que aplica para las ladrilleras y dice que lo único que pueden quemar del año 2000 a la fecha es gas LP, sin embargo, las ladrilleras queman todo tipo de desechos, excepto gas LP”.

Aseguró que en Guanajuato hay 800 mil autos que no verifican, aunado a esto los camiones de placas federales y de placas locales utilizan diesel sucio que proporciona Pemex, un diesel sucio que contiene hasta 500 partes por millón de azufre cuando lo permitido son 15.

El presidente de Grupo Ambientalista México, Comunicación y Ambiente Carlos Álvarez Flores.

En este tema explicó que la termoeléctrica utiliza un combustóleo que tiene 400 partes por millón de azufre mientras que en Europa no aceptan más de 50 partes por millón y en Estados Unidos 80, por lo tanto el combustóleo de México es sucio.

“La contaminación se puso más grave ahora que volvieron a quemar combustóleo en la termoeléctrica, sé que desde hace dos o tres semanas le pidieron a la gente que no salieran de casa entonces los salmantinos ya no pueden salir o qué hay que hacer”.

Señaló que este problema de contaminación debe ser atendido por la PAOT, PROFEPA, ASEA y entre los tres niveles de gobierno, pues las emisiones provienen de muchos factores no sólo refinería o termoeléctrica.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Nueve decesos por Covid-19 y 35 nuevos contagios sumó Guanajuato en un día

“Hay que hacer esfuerzos los empresarios, ladrilleros, propietarios de autos, todos tenemos que participar. Es un problema de todos en el que tenemos que echarle ganas, porque nosotros mismos nos estamos envenenando, ojalá que los gobiernos también pongan más atención para esto que está pasando”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a la contaminación atmosférica la asesina silenciosa porque tan sólo en el 2018 murieron ocho millones de personas prematuramente a nivel mundial y el 70% de esas muertes fue a causa de los combustibles fósiles.