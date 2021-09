Contagios detectados en escuelas no han sido graves

A pesar de que se han detectado 388 casos de contagios en estudiantes, docentes y personal administrativo de las escuelas que han vuelto a clases, ninguno de éstos actualmente está activo ni tampoco los casos han sido graves o han ameritado hospitalización.

No ha habido brotes de contagios en escuelas.

Así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien señaló que no por eso se deben relajarse las medidas sanitarias, al contrario, pues dijo que precisamente los protocolos aplicados han permitido identificar estos casos a tiempo y evitar contagios masivos en escuelas.





“No están activos estos casos, hay que decirlo, no hay personas graves, no hay hospitalizaciones y no hay defunciones, pero no hay que minimizar esta situación y quiero recordarle a los padres de familia que hay que extremar precauciones”, dijo el Secretario de Salud durante su intervención en la televisora TV4.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato

Daniel Díaz Martínez llamó a los padres de familia a no echar en saco roto las recomendaciones de evitar reuniones innecesarias, para con ello ir disminuyendo los casos de contagios a causa de la Covid-19.

“Platicando revisando algunas escuelas, los mismos maestros me comentan que parece que los contagios sí pueden darse más bien en la escuela y en el trabajo y no en las fiestas, en los centros comerciales, en los fines de semana, esto lo mencionaban de alguna manera bromeando, pero esto es lo que queremos decir, que extrememos precauciones, no minimizar la situación, no queremos que niños, niñas, maestros, maestras, padres de familia se sumen a las estadísticas y la invitación respetuosa es a seguirnos cuidando mucho”.

Hasta el momento son 388 contagios identificados entre las personas que han vuelto a las aulas, de las cuales son 205 alumnos y 183 maestros; en total esos 388 casos equivalen al 0.04% de las 917 mil 995 que han vuelto a las aulas en formato presencial o híbrido.