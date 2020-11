Contagiados 6 mil 600 trabajadores de Salud

En Guanajuato son más de seis mil 600 los trabajadores del sector salud que se han contagiado de Covid-19 durante la atención de pacientes que llegan con la enfermedad.

“Mucha gente quiere salir de su casa, nuestros compañeros quisieran estar en su casa, con sus familias y no pueden porque están atendiendo todos los casos que todavía se presentan”.



Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que el último caso que reportaron fue de 38 trabajadores del sector salud contagiados, lo cual indica que la enfermedad también ha estado afectando a todo el personal médico, que se han estado contagiando durante su labor.





El personal médico sigue trabajando para salvar vidas.





“Son compañeros nuestros que siguen atendiendo a los pacientes en servicio de urgencias, haciendo muchísimas muestras y atenciones. Mucha gente quiere salir de su casa, nuestros compañeros quisieran estar en su casa, con sus familias y no pueden porque están atendiendo todos los casos que todavía se presentan, por ello hacemos un llamado a permanecer en casa, seguiremos dando la atención, pero sí es necesario que nos ayuden, aplicando las medidas sanitarias de manera correcta”, dijo el Secretario de Salud.

38 casos nuevos en personal de salud, acumulando un total de seis mil 686 casos positivos.

Con esos 38 nuevos contagios en el personal del sector salud, Guanajuato tiene un acumulado de seis mil 686 trabajadoras y trabajadores contagiados a causa del coronavirus.





Son más de seis mil 600 los trabajadores del sector salud que se han contagiado de Covid-19.





Daniel Díaz Martínez reconoció que hay personal del sector salud que se muestra frustrado porque es mucho el esfuerzo que se está haciendo para salvar vidas de personas que llegan a un hospital afectados por la Covid-19, pero en las calles se sigue viendo a la gente sin respetar las medidas sanitarias, por lo que reiteró el llamado a la población guanajuatense a que si no tiene la necesidad de salud, que se quede en casa y si va a salir que use el cubreboca, aplique un correcto lavado de manos, use gel anti bacterial, que evite reuniones y mantener la sana distancia.