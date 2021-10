Conmemoran Día de la Raza

El alcalde Cesar Prieto Gallardo, acompañado de funcionarios municipales realizó su primer acto cívico para conmemorar el Día de la Raza. Durante el acto protocolario el Presidente izó la bandera en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo, para rendir honores al lábaro patrio.

Con un mensaje de unión y de recomposición, el recién llegado alcalde, hizo alusión al choque que se dio entre dos mundos evocando el encuentro entre Cristóbal Colon y los pueblos de América.





Realizan Acto Cívico.





“Hemos tenido choques como sociedad y gobierno y es importante entrar en una etapa de recomposición de la relación y en mi caso vamos a entablar un gobierno honesto, humano, sensible y cercano a la gente y no sólo cercano, sino en la misma línea porque somos ciudadanos todos (…) hoy es un día importante para la cultura hispanoamericana, nuestra historia se remonta a estos tiempos y algunos lo ven bien, otros no, pero al final por eso estamos aquí”.

El Día de la Raza, se celebra el 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamérica, España y Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a partir del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial para conmemorar una nueva identidad cultural, producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles.





El nombre oficial del Día de la Raza suele variar de un país a otro.





Aunque el nombre, Día de la Raza es el más popular en la actualidad, el nombre oficial suele variar de un país a otro; en España es el día de la fiesta nacional o Día de la Hispanidad en Estados Unidos es el Columbus Day o Día de Cristóbal Colón, en Chile y Perú se denomina Día del Encuentro de Dos Mundos, en Argentina recibe el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En este acto estuvieron presentes el Secretario del H. Ayuntamiento Guillermo García Flores, el Secretario Particular Aarón Gasca Aguínaco, la Tesorera Municipal Herlinda Castillo Aguado; también Víctor Antonio Acevedo Valerio de la dirección general de Recursos Humanos, Juan Manuel Pascual Alarcón Sánchez director de Cultura, José Antonio Álvarez Ruiz director general de Comunicación Social, Luis Carlos Ibarra, Guadalupe Sarabia Moreno, jefa de Atención Ciudadana, así como la escolta y banda de guerra de la dirección general de Seguridad Pública.