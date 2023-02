Conmemoran 95 años del martirio de San Bernabe

Este domingo 5 de febrero, miles de feligreses provenientes de distintas partes del estado y el país, arribaran a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la comunidad de Valtierrilla, con la finalidad de conmemora el aniversario luctuoso de San Bernabé de Jesús Méndez Montoya, también llamado patrono de la Diócesis de Irapuato, sin embargo, su vida y sus obra no han sido los únicos aspectos que han fortalecido la fe de los católicos hacia el santo, sino también los múltiples milagros que el sacerdote ha hecho por los devotos en 95 años.

Bernabé de Jesús Méndez Montoya, nació en Tarímbaro, Michoacán el 10 de junio de 1880, ingresó al seminario de Michoacán a los 14 años, recibió la ordenación sacerdotal en 1906 y ejercicio su ministerio en diversas parroquias, la última de ellas, fue en la comunidad de Valtierrilla.

Durante todo su ministerio, fue un sacerdote dedicado a los fieles, asiduo en el confesionario, en la atención inmediata a los enfermos y en atender a las asociaciones parroquiales.

De acuerdo a lo relatado, por Agustín Rodríguez García, encargado de la parroquia de nuestra señora de Guadalupe en Valtierrilla, el martirio de San Bernabé, se registró en medio de una época complicada para el clérigo en México, en medio de la guerra Cristera, en la cual, mediante la Ley Calles implementada por el ex Presidente Plutarco Elías se quería hacer un control del culto público y de la administración de sacramentos.

En ese entonces, contó, a pesar de que los obispos quisieron cuidar puedes cuidar la relación entre el gobierno y la iglesia al final no se logró y los cristianos católicos, comenzaron a tomar las armas en rebelión y entrar en una insurrección en contra del gobierno, una forma de reaccionar, debido a que los templos quedaron cerrados, se prohibía celebrar misas y de los sacramentos

“En medio de ese ambiente de violencia comenzó una gran persecución contra los sacerdotes y contra los laicos que no estaban de acuerdo con la Ley Calles, indudablemente los sacerdotes no participaban en la guerrilla, no tomaron armas como fue el caso de san Bernabé de Jesús, él fue un hombre bueno, pacífico y muy querido por la población, debido a su sentido humanitario y sus aportaciones a la educación del pueblo, el arte y la sustentabilidad, porque los enseñaba a sembrar sus tierras, esos actos le dieron muy buena fama entre los oriundos de la comunidad”, relató.

Martirio

Fue fusilado durante la persecución cristera en Valtierrilla, Guanajuato, el 5 de febrero de 1928 y Fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado por Juan Pablo II, junto a otros 26 cristianos mexicanos, el 21 de mayo de 2000.