Conmemora Sección 24 el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera

Este sábado se celebrará el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, como cada año el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Sección 24, realizarán el tradicional acto cívico en la explanada de su sindicato en la calle Árbol Grande de la colonia Bellavista.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Después del acto solemne se llevará a cabo el desfile en conmemoración de este día, los actos comienzan a las ocho de la mañana con el acto cívico y se da paso al desfile, en donde participan trabajadores petroleros y diferentes instituciones.

Celebrarán petroleros conmemoración de la Expropiación Petrolera

Expropiación Petrolera

Fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizado en el año de 1938, como resultado de ejecución de la Ley de Expropiación del año de 1936 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938, por el entonces presidente de la república Lázaro Cárdenas del Río.

El desfile tendrá lugar por las principales calles de la ciudad.

Éste consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y, cosas de ese tipo en general, todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila( Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company (subsidiaria de la Standard Oil Company de New Jersey, que se vio afectada a cambiar su nombre Amoco Corporation), la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of México (hoy Chevron Corporation), la Compañía Petrolera El Agwi, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of México, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S A y Cacalilao Sociedad Anónima, así como de sus filiales o subsidiarias, con la promesa de cumplir con los pagos a los involucrados en el tiempo de 10 años conforme a derecho, ya que estas compañías, constituidas bajo leyes mexicanas, se habían rehusado a acatar el laudo (sentencia) emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor del pago de mejores salarios a los obreros y trabajadores de esta industria, la cual fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Local RIAMA, detonante económico de Salamanca

El acto se espera sea encabezado por el secretario general del STPRM Sección 24 Luis Miguel Lee Palos, así como de su Jefe Político Fernando Pacheco Martínez presidente del Grupo Renovador de la Unidad Sindical y el gerente general de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA).