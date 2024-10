Confirman desaparición forzada de encargada de anexo en el que ocurrió la masacre en Salamanca

De los 70 ataques armados que se han registrado en los últimos cinco años en el estado, dos se han perpetrados en Salamanca, así lo dió a conocer Nicolás Pérez Ponce, representante de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), tras confirmar la desaparición forzada de la encargada y propietaria del centro de rehabilitación Crad, luego de la masacre que dejó a cuatro personas sin vida y cinco lesionadas.

"La verdad se la llevaron, de los comentarios que escuchamos de los chavos que se la llevaron en una camioneta blanca, a dos mujeres a la encargada y la dueña, desconocemos si hay más personas que se hayan llevado, pero de ellas si", confirmó.

A pesar de la estigmatización y críticas negativas de las que son blanco los anexos, Pérez Ponce defendió su funcionamiento al explicar que al tener en recuperación a personas con problemas de consumo de sustancias, se inhiben de tres a cinco delitos, sin embargo, no son tomados en cuenta, ni apoyados en su labor por ninguno de los tres niveles de Gobierno las 110 asociaciones que prestan este tipo de servicios en Guanajuato, de las cuales en Salamanca operan 45.

"En Salamanca hay 45 centros (...) para que se operen de manera regular se requiere el permiso federal, algunos trámites, instalaciones grandes y las casitas que nosotros tenemos no se prestan, aún así trabajamos el tema de las adicciones, porque ningún Gobierno se preocupa por el tema de las adicciones; por cada usuario que tenemos en rehabilitación prevenimos de tres a cinco delitos, ya sean homicidios o robos, la capacidad mínima de un centro es de 45 a 50 personas, somos 110 asociaciones en el estado", puntualizó.

Ante ello lamentó que, la reunión que se tenía programada para este próximo viernes fuera cambiada hasta después de la transmisión del Gobierno Municipal, que en el caso de Salamanca continuará encabezado por César Prieto por los próximos tres años.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

"Tuvimos una reunión con el Alcalde para que buscar coordinarnos para que no se nos fuera a salir de control la situación porque hay algunos lugares en dónde han hecho malas prácticas y no que queríamos nos fuera a pasar aquí lo mismo, ya no más quedó que el viernes nos iban a recibir, de hecho la compañera de Salamanca era delegada de la unión ahí de Salamanca, ya nos la cambiaron, hasta el próximo 10 de octubre y esto nos preocupa porque esto no va parar, esto va seguir (...) pues en cinco años que tiene la unión hay un promedio de 70 ataques", concluyó.