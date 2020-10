Confirma Gobierno Municipal cierre de panteones

Orientado a evitar concentraciones masivas de personas y con ello prevenir posibles brotes de infección y propagación del Covid-19, el gobierno de Betty Hernández informó que el acceso a los panteones municipales y privados estará restringido durante las festividades del próximo 01 y 02 de noviembre, a los cuales se permitirá su libre acceso hasta que el Semáforo Estatal para la Reactivación cambie de amarillo a verde.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales, informó que al no ser una actividad prioritaria, los panteones particulares y municipales se mantendrán sin acceso a visitantes el 01 y 02 de noviembre, para evitar picos de contagio, al mantenerse latente el riesgo de acudir a lugares con aforo no controlado.

Al respecto, David Pérez Alvarado, director de la dependencia, indicó que “definitivamente los panteones van estar cerrados hasta no llegar a verde en el Semáforo Estatal, al no ser una prioridad, debemos ser cautelosos ante los cambios de clima, es por eso que se tomó la decisión para no tener alguna emergencia en unidades médicas dedicadas al tratamiento del Coronavirus”.

En caso de requerir el servicio de inhumación, el protocolo que estipula la Secretaría de Salud Pública para el ingreso al cementerio es el acceso de solo 10 familiares de línea directa, uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia; en caso de alguna reparación de lápidas, el ingreso es de las 08:00 am a las 16:00 horas.