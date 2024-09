Confirma César Prieto sanción a constructora por atrasos en construcción del puente Héroes de Cananea en Salamanca

Luego de más de dos meses de atraso en la construcción y desfase de la fecha de entrega del paso superior vehicular sobre la línea A del ferrocarril en Héroes de Cananea, el presidente municipal César Prieto confirmó que la constructora será sancionada por no haber cumplido con los tiempos establecidos en el proyecto ejecutivo para la entrega de la obra, que se estableció sería el pasado 24 de junio de este 2024.

“Sí debe de ser, lamentablemente los temas de la obra pública dice que es uno al millar me parece, uno por millar de lo que falta, del pendiente; entonces realmente son sanciones muy muy bajas que no representan ninguna molestia para la para las constructoras y es algo que también nosotros queremos revisar, porque lo que establece la Ley es eso, lamentablemente es así, pero vamos a ver la manera de que las constructoras cuando hagan una obra pues realmente se enfoquen a realizarlo, entonces vamos a revisar y si hay que hay que imponer sanciones, se van imponer sanciones”, asentó el edil.

En este contexto recordó que hubo un desfase debido a unas obras complementarias para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de las lluvias y otras circunstancias propias de los contratistas.

“Uno siempre planea y la información que se tenía era que se terminaba en junio, lamentablemente ahorita por el tema de lluvias también ha habido una un retraso, en la obra ya no quiero dar fechas, me dijeron que en septiembre, espero que en septiembre se concluya, pero vamos a entregarla espero que antes de que termine esta administración (…) nos comentan que fue porque CFE nos pidió unas acometidas, como los como las líneas de alta tensión pasan por el puente nos pidieron que hiciéramos una obra adicional, que no estaba dentro del proyecto ejecutivo lo cual retrasó algunos días, también son temas de los contratistas, ellos no sé si no metieron la gente suficiente, no sé qué es lo que pasó, pero sí hubo un retraso adicional al tema que nos comentan, porque ellos miden por días el retraso que se tiene por cada uno de los de los puntos que señalen”, explicó.

En cuanto a los apoyos para los comerciantes afectados por el cierre de vialidades, César Prieto dijo se revisará las condiciones en que se encuentran, principalmente los establecimientos más vulnerables para seguirles apoyando. “Lo tendríamos que ver, porque si ha habido, sobre todo a los que más necesitaban, yo sé que muchas personas pues que se vieron afectadas, lamentablemente esto es lo que sucede cuando hay obras en beneficio del progreso de la ciudad, pero estamos enfocados a las cachimbitas, a las personas más vulnerables y vamos a ver de qué manera se les puede seguir apoyando”, concluyó.