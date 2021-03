Confirma alcalde: No habrá Feria

LEÓN, Gto; A la feria de La Feria se le fueron los tiempos y ya no se realizará. Así lo afirmó el alcalde Héctor López Santillana, quien anunció que un evento de verano sustituirá a la fiesta tradicional, pero todo dependerá del avance de vacunación contra Covid-19 que se tenga en este municipio, la cual ni siquiera comienza.

“Todo parece indicar que como tal, está totalmente suspendida”, dijo el presidente municipal, quien agregó que se busca “abrir espacios para el esparcimiento de las familias y poder ayudar también a la reactivación pero todavía no hay nada definitivo, pero la Feria, como la conocemos todo parece indicar que los tiempos ya se nos fueron, así que es muy remoto”.

López Santillana expresó que “nuestro principal compromiso es seguir fomentando espacios y alternativas que con el debido cuidado a la salud se fomenta esta convivencia entre las familias”, sobre la posibilidad de ese evento veraniego, para estrenar las instalaciones de la feria, ahora convertido en Distrito León Mx.

Sin embargo, manifestó que todo depende de las vacunas y aprovechó para cuestionar el retraso en la entrega a León.

“En las reuniones de la Mesa de Pacificación, me habían comentado que las vacunas anticovid llegaban en el fin de semana y desafortunadamente no ha sido así. Desconozco las razones o los motivos… probablemente hacia finales de marzo pudiera estar llegando el primer lote y digo posiblemente porque ya me han cambiado el escenario”.