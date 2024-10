Confirma alcalde de Salamanca que entre las 12 víctimas estaban personas pertenecientes al anexo

Tras sostener una reunión con mandos del Ejército, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; el presidente municipal César Prieto informó que, tras el ataque al anexo del pasado martes y las 12 personas localizadas sin vida este jueves, arribarán a Salamanca elementos de la Federación para reforzar la estrategia y cobertura de seguridad, para prevenir ataques armados a anexos, por lo que llamó a la población a estar tranquila, al declarar que “son temas entre grupos criminales”, además de confirmar que entre los cuerpos localizados se identificaron a internos y personal del centro de rehabilitación Crad reportados como desaparecidos.

“Son temas de rencillas y son temas de entre grupos criminales, ese es el asunto, se identifican como un cartel aquí de Guanajuato atacando a otras personas y es la información que tenemos, como les comento vamos a seguir teniendo reuniones, el día mañana tenemos también una reunión importante para seguir operando, donde vamos a estar las tres fuerzas tanto Estatal, Federal como Municipal (…) es un tema entre grupos delictivos, la población civil no tiene nada que ver, es un tema entre ellos y la población podemos seguir haciendo las actividades de manera recurrente, yo sé que existe este temor de lo que está pasando, pero tengan la seguridad de que estamos y vamos a tener presencia en todo lo que es el municipio y las periferias”, asentó.

Para tal efecto, el edil anunció la llegada de elementos de la Federación, para reforzar la presencia y cobertura en todo el municipio y sus alrededores, incluidos los anexos para evitar más ataques armados como el de la noche del pasado martes 1 de octubre.

“Van a venir, ya vienen de hecho desde el ataque del anexo (…) de hecho el día de ayer iniciamos una revisión a los diferentes puntos, porque consideramos que puede haber un riesgo en los anexos de que pudiera venir una reacción de parte del otro grupo y estamos trabajando de esa manera, para evitar un daño entonces también a la población”, adelantó.

Así mismo recordó que, este tipo de centros no cuentan con la regulación, ni medidas de higiene, prevención y atención para poder rehabilitar a personas con problemas de consumo de sustancias, por lo que más que una posibilidad de ayuda, se pueden convertir en un sitio de riesgo, esto tras confirmar que entre las personas fallecidas que se localizaron, fueron identificados internos y personal del anexo reportados como desaparecidos.

“Al parecer si hay una persona que fueron parte del anexo, lo sustrajeron del anexo y de los que el día de hoy amanecieron había personas que eran de ese mismo anexo (los anexos en Salamanca) no están regularizados, muchos no tienen las condiciones higiénicas, de seguridad, ahora sí que el tema profesional de poder rehabilitar personas (…) no valdrán operativos, no valdrá nada, mientras no ataquemos el fondo del asunto, que en este caso si sabemos que hay un tema de adicciones en el estado de Guanajuato, en Salamanca en particular, pues tiene que venir una política de salud pública donde la Federación, el Estado y el Municipio podamos rehabilitar de manera segura y de manera profesional a las personas (…) porque lamentablemente caen en lugares donde no tienen esa seguridad y que luego lejos de ser centros de rehabilitación, terminan siendo centros de reclutamiento de grupos delictivos”, concluyó.