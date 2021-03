Confinamiento debe continuar

El epidemiólogo, Rafael Sánchez Leyva, señaló que el confinamiento de los ciudadanos debe continuar cómo si la pandemia de coronavirus estuviera iniciando, pues dijo que aunque los contagios han disminuido, la nueva cepa del virus SARS-COV-2 detectada en Reino Unido podría ocasionar una nueva oleada de contagios.

Destacó que relajar las medidas sanitarias sería un grave error, ya que un claro ejemplo son algunos países de Europa donde volvieron al confinamiento para evitar contagios masivos de coronavirus tras la aparición de la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido.

"Ahorita aparentemente la epidemia de coronavirus está controlada y la gente no debe malentender eso, porque la mayoría de los mexicanos no están vacunados, ahorita con la aparición de la nueva cepa del virus podría volver a complicarse si la gente no se guarda y no hace uso del cubrebocas".

Depende de la población poner freno a contagios de coronavirus.

Destacó que en el país un gran sector de la población no se ha infectado del virus, pues dijo que "Más de 100 millones de mexicanos faltan de contagiarse de coronavirus" y además el programa de vacunación ha sido lento, situación por la que México va más atrasado que otros países en la inmunización de sus habitantes.









Dijo que en caso de no poner en práctica las medidas sanitarias podría desatarse una nueva ola de contagios que propiciaría de nueva cuenta un número elevado de muertes, ya que con la mutación el virus es más contagioso y letal.

"En México todavía faltan de contagiarse más de 100 millones de ciudadanos, mientras no haya un programa de vacunación completo seguirán habiendo contagios y muertes pero la gente puede sumarse resguardándose cómo si fuera el inicio de la pandemia".