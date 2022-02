Confían trabajadores en la buena disposición de GM para negociar el contrato colectivo

León, Gto.- Con las negociaciones que hoy inician al medio día entre SINTTIA y la empresa GM planta Silao, se concreta el fruto de la lucha que se inició hace tres años al interior de la armadora para lograr la creación de un nuevo sindicato que defendiera verdaderamente los derechos de las y los trabajadores, celebró el fundador de Generando Movimiento, Israel Cervantes Córdoba, quien por ese motivo, fue despedido injustificadamente.

Este lunes 21 de febrero, a partir de las 12:00 horas, se establecerán las bases para la elaboración del nuevo contrato colectivo de trabajo que regirá entre el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) y General Motors planta Silao.

El Sol de León entrevistó en exclusiva a Israel Cervantes Córdoba dirigente de Generando Movimiento, quien expresó: "No hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla", quien con su equipo de colaboradores lograron hacer visibles las condiciones de trabajo a los que eran sometidos por la empresa automotriz y el sindicato cetemista Miguel Trujillo López.

Israel Cervantes Córdoba dijo "confiamos que exista disposición de la representación de la ensambladora y esté a la altura de a las necesidades de sus trabajadores para sentar las bases en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que parte de los planteamientos del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), que es el reconocimiento a la labor del trabajador como pieza indispensable en el sustento de la economía mundial.

"El triunfo de SINTTIA vino a poner en el ámbito nacional y en América Latina la urgencia y necesidad de un sindicalismo independiente y formado por los trabajadores, al final de cuentas está figura de representación es la tribuna para dar espacio a la voz del sentir y deseo de las mujeres y hombres trabajadores", reconoció.

Fue en el 2019 que inició la lucha que fue fuertemente criticada por la propia empresa que en conjunto con CTM buscó callar las voces mediante la opresión social que llevó a múltiples despidos que fueron denunciados, situación que atrajo la atención de organizaciones sindicales nacionales e internacionales al tratarse de un problema en una de las automotrices más importante a nivel mundial y que evidenció su esquema laboral y atención a sus empleados.

Ahora nos enteramos de la misma problemática que enfrentan compañeros trabajadores de la planta en San Luis Potosí que exigen el cumplimiento del pago de horas extras, luego de una imposición de un esquema formulado entre GM y avalado por la CTM para limitar los ingresos del factor humano que ha permitido mantener a la empresa como modelo de desarrollo e innovación dejando al margen el crecimiento y bienestar de las mujeres y hombres que son parte fundamental del éxito.

Cervantes Córdoba, mostró su aval total y sin tapujos a SINTTIA que surge de la base de las mujeres y los hombres trabajadores que confían y apuestan a un nuevo proyecto en la vida laboral al interior de la armadora de Silao que que a partir del lunes 21 de febrero, es una realidad sólo resta una buena actitud negociadora de la empresa que la consolide en la competitividad y alta capacidad de producción.

Ahora en Silao los trabajadores de la industria automotriz cuentan con la Casa Obrera del Bajío, que brinda asesoría legal - sindical como parte de SINTTIA que busca dar el respaldo a quien lo solicite.

Todo está en la mesa de negociación el día ha llegado "no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla" es el momento del trabajador y mostrar su compromiso para hacer de Silao, del Estado y del País un punto digno de admirar por su gente y de los productos que aquí se fabrican y ponen en alto la calidad de la mano de obra de su gente, finalizó.