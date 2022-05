Confían expositores en recuperación con exponopal 2022

Productores y Artesanos esperan una mayor afluencia en los últimos dos días de la Expo Nopal 2022 y aunque agradecieron el apoyo del Gobierno Municipal para la realización de este máximo evento, consideraron que hicieron falta siete días más para lograr la recuperación total que tanto desean, sin embargo, no pierden las esperanzas y confían en que los últimos dos días sean cruciales para mejorar sus ventas.

Aunque la actitud positiva se mantiene ante la posibilidad de que durante el sábado y domingo incremente la visita al parador del nopal, algunos productores consideraron que hicieron falta nueve días más para que su recuperación fuera total.

“Hasta el momento nos ha ido más o menos bien para que pecamos de la voluntad de Dios, si han llegado los clientes no han faltado ha sido graneadito, pero si han venido, esperemos que este sábado y domingo haya más gente porque el viernes estuvo un poquito más sola (…) cuatro días no son suficientes, porque muchas personas les gustaría que siguiera como anteriormente que eran dos fines de semana, pero, pues ahora sí que eso ya no depende de nosotros sino de la disposición del gobierno", señaló María felicita Ramírez Medina, productora de pencas y tortillas de nopal.

“Ahorita han venido algo de personas, hay eventos culturales y muestras gastronómicas, para estos últimos días esperamos que venga más gente consumir, tenemos la esperanza de que podemos recuperar lo invertido en estos días, creo que sí hicieron falta algunos días más pero pues está bien dentro de lo que cabe", dijo Antonia Frías.

Señalaron que la pandemia representó un fuerte golpe económico para su sector, ya que tuvieron que parar por alrededor de tres meses hasta que nuevamente se les permitió volverse a instalar, sin embargo, sus finanzas apenas han logrado recuperarse y la edición número 17 de la expo nopal es un pequeño empuje para ellos, por eso, invitaron a la población salmantina a visitar el parador del nopal solamente por este domingo para degustar de la gastronomía y cada domingo en el jardín principal de Valtierrilla.

La Expo nopal 2022, cuenta con la participación de 90 expositores, productores y artesanos, la mayoría de ellos dedicados a la venta de productos derivados del nopal y el resto son expositores foráneos que también llegaron para dar muestra de sus productos, por esta razón se espera una derrama económica de 3.1 millones de pesos.

Transporte

Se tendrán tres horarios de ida, a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas y tres de regreso, a las 14:00, 15:00 y 17:00 horas; quien desee abordar el Pencabús podrá hacerlo en las paradas oficiales, en bodega Aurrera de la avenida Valle de Santiago, en el DIF San Pedro y en el Jardín de Nativitas.