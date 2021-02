Confían agencias de viajes recuperarse en Semana Santa

Agencias de Viajes en León y del resto del Estado de Guanajuato, confían en alcanzar ventas de un 30 y hasta un 35 % con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. Cristian Lilian Cerrillo de la Cruz, presidenta de la Federación Mexicana de Asociaciones y Empresas Turísticas (FEMATUR), dijo que el año pasado 250 agencias en la entidad cerraron sus operaciones de forma definitiva.

El segmento de Agencias de Viajes dentro del sector turismo en la ciudad y del estado, fue puesto a prueba con el cierre de actividades en zonas turísticas nacionales e internacionales provocado por la Covid-19 y que dejó ventas en el 2020 por debajo de un 30% en comparación a años como el 2019, agregó.

Pero dijo que en el año 2019 se tenía un inventario de 2 mil 500 agencias en la entidad, al 2020 cerramos con un inventario de 2 mil 250 agencias de viajes físicas y virtuales, cifra que representa un cierre 10%, esta es nuestra realidad.

Somos optimistas





"Nos mantenemos optimistas en que con el semáforo naranja la gente empiece a retomar sus planes vacacionales" aseguró la representante.

Sin duda el sector turismo en general estamos ya a la expectativa de esta tan anhelada reactivación, "nosotros como gremio somos sin duda resilientes y saldremos adelante, no hemos dejado de trabajar solo cambiamos las formas de manera virtual atendemos y nuestros clientes aunque disminuyeron han salido con seguridad y en medida de lo posible a sus destinos pero sin duda nos ha sido muy complicado".

Los hoteles están 100% listos y capacitados para recibirlos, pues el llamado es a mantener los protocolos para no bajar la guardia y seguir cuidando nuestra salud.

Apoyos

En cuanto al tema de apoyos económicos, explicó no tener información al respecto "aún no hemos recibido ningún comentario, ya que lo que se nos ofreció fue solo estatal el año pasado pero eran préstamos, que difícilmente podríamos pagar al no haber ingresos, pero ojala y en algún momento la dirección de Hospitalidad y Turismo con quien tenemos buena relación, nos de esta buena noticia y podamos tener algún recurso para impulsar nuestra actividad".

Reconocemos que la situación económica de los clientes no es la mejor, y que muchas familias no solo han perdido el empleo, si no han sufrido pérdidas familiares y sin duda el temor de contagio pues ha mermado la venta. Pero de verdad me gustaría recalcar que todos los prestadores de servicio hemos invertido en capacitaciones, y equipamiento para mantener la normativa de salud para tratar de salvaguardar a nuestros clientes con todos los protocolos.

Lilian Cerrillo, detalló que se labora de manera parcial, en horarios corridos y prefieren solo atender por cita, no hemos bajado la guardia y continuar con los protocolos de salud que las autoridades nos solicitan. Y continuamos programas de capacitación a través de FEMATUR en todos los municipios, recientemente en los pueblos mágicos.

La invitación a todos es a visitar nuestros municipios e incentivar el turismo local, y carretero, pero si lo que prefieren son los destinos de sol y mar, es a que visiten a nuestras agencias de viajes estamos preparados con paquetes para todo el año con excelentes promociones, concluyó informando.