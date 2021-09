Confía López Mares en mantener al PAN como punta de lanza en Guanajuato

León, Gto.- Eduardo López Mares, fue el único aspirante para ser el nuevo dirigente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), en Guanajuato, dijo sentirse tranquilo en el proceso de selección para el próximo Comité Directivo Estatal, principalmente por contar con el apoyo de líderes panistas y de su planilla, pues son personas que tienen más de 10 años en la militancia.

Durante la presentación de sus documentos para el registro ante la Comisión Estatal Organizadora (CEO) para el proceso de elección del Presidente y Comité Directivo Estatal del PAN Guanajuato para el periodo 2021 - 2024, López Mares presentó su planilla y dijo que se sentía seguro y listo para mantener al PAN como punta de lanza en Guanajuato.

Local Levanta la mano López Mares para dirigir al PAN estatal

“Vamos a conformar un partido fuerte, un partido unido que logre los triunfos en el 2024 y yo sé que cuento con el apoyo de todos y cada uno de ustedes y además cuento con la experiencia y el acompañamiento de los integrantes de esta planilla que hoy nos estamos registrando”, dijo.

También el aspirante a dirigente estatal señaló que no estará a favor de los funcionarios públicos que no cumplan con sus obligaciones partidistas, pues expresó que hoy los militantes del partido no deben estar dormidos, al contrario tienen que estar promoviendo las acciones en favor de la vida, las familias y los valores.

“Los invito a que dejemos de estar dormidos, que dejemos de estar en estados operativos, que despertemos y nos pongamos en acción, que no nos de pena difundir los triunfos de los gobiernos, que sigamos luchando por defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, que no nos de pena y sigamos luchando por la familia y valores, que no contemos con funcionarios públicos que denigren a la institución, basta de servidores públicos que no cumplan con sus obligaciones partidistas”, dijo.

Los integrantes de la planilla encabezada por Eduardo López Mares y Rosario Corona Amador, serán Juan Diego Ramírez Rincón, Samantha Smith Gutiérrez, Omar Antonio Mares Crespo, Saraí Núñez Cerón, Agustín Orozco León, Tere Chacón González y Fernando Orta Niño.

López Mares señaló que el PAN Guanajuato siempre ha sido ejemplo de buenos gobierno y por ello buscará mantener el trabajo que se ha desarrollado por más de 85 años en Acción Nacional, para tener un impacto a nivel país.

“Este partido lo hemos construido juntos, porque el PAN ha sido construido en cada campaña, con cada gobierno panista, con cada persona que depositó la confianza en Acción Nacional, porque gracias a los panistas hemos construido el mejor partido, los mejores gobiernos, el PAN Guanajuato, gracias a este trabajo hoy somos referencia a nivel nacional y ponemos el ejemplo de buenos gobiernos”, dijo.

En estos momentos quedará que los integrantes de la CEO, verifiquen que la documentación estuviera completa y se contaba con las firmas de apoyo de la militancia necesarias, se darán cinco días para resolver sobre la procedencia del registro.

El registro de los aspirantes cierra el sábado 18 de septiembre, a las 11:59 horas, sin embargo solo la planilla de Eduardo López Mares y Rosario Corona Amador fue la que se ha registrado, por lo que si sólo se registra una planilla, será el Consejo Estatal quien determine a la nueva dirigencia.

En caso de que se presente otro registro, se llevará a cabo una jornada electoral el 24 de octubre, en ambos casos, la decisión deberá ser ratificada por el órgano nacional del partido.