Condenan sacrílego robo de la Virgen

Habitantes de la colonia la Gloria condenaron lo ocurrido con la imagen de la Virgen de la Asunción, la cual fue robada el domingo pasado y de la que aún se ignora su paradero , pues aseguran que ya no hay respeto ni por dios.

La virgen de la asunción fue sustraída de la capilla de la colonia la gloria el pasado domingo hecho que fue reportado por lo feligreses quienes al llegar al lugar se percataron que la imagen no estaba, por lo que reportaron lo ocurrido al sistema de emergencia y por redes sociales se comenzó a difundir lo sucedido con la confianza de que la imagen fuera devuelta.

Ante esta situación los vecinos se expresaron al respecto.

Martha comento “ya no tienen temor de dios eso no se hace como se meten con las cosas de la iglesia y mas con la imagen de la virgen”

Cristina “no sé cómo se pudieron robar a la virgen, esas personas no tienen perdón nos quitaron a nuestra Madre, pero ella va regresar por que esta es su casa yo creo que si el lugar de la virgen era este, ella va hacer que la regresen”

Doña Juanita “no puede ser que ya no respeten a nuestro santos y que jueguen de esa manera con la devoción y nuestra fe, ellos no saben cuánto representa para nosotros esta virgen”

Don asunción dijo “Como se roban una virgen, ya no respetan las cosas religiosa no es la primera vez que roban a la iglesia, ojala que los valores no se sigan perdiendo y se respete la religión”

Por lo que habitantes de la colonia piden les sea devuelta la imagen de la virgen de la Asunción o si alguien sabe de su paradero informar para que pueda regresar a su casa.