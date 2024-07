Concluyen talleres de fotografía, cartonería y teatro

El Museo Hidalgo y el Claustro Menor de la Casa de la Cultura fueron las sedes del cierre de los talleres enero-junio 2024, en donde los jóvenes participantes expusieron sus trabajos de fotografía, cartonería y teatro.





El Museo Hidalgo y el Claustro Menor de la Casa de la Cultura fueron las sedes del cierre de los talleres enero-junio 2024, en donde los jóvenes participantes expusieron sus trabajos de fotografía, cartonería y teatro.





"Es un gusto tenerlos aquí como alumnos talleristas, docentes y no solo de la dirección de cultura sino realmente la parte importante del municipio como lo es Salamanca. Hablar de arte, es hablar de la expresión emocional, de la expresión, sentimiento de emociones y de lo que somos por dentro; quiero agradecerle a los maestros y a todos por ser parte de esta inauguración y agradecerle a todos los que hace posible está parte importante de la exposiciones, nos enorgullece de verdad, porque Salamanca tiene grande artistas, Salamanca de regocija en arte de una calidad impresionante y quiero felicitar en este hoy en su día de la presentación en sus talleres donde veremos fotografía, cartonería y alfarería", explicó Carlos Nuñez Ordoñez, director de Cultura.

El funcionario de cultura indicó que esto no se habría podido lograr si no se hubiera contado con el apoyo de los padres de familia, ya que ellos impulsan el arte y cultura en sus hijos.









"Los hacen seres empáticos socialmente, dedicarse o hacer piezas de arte los hace más creativos y tener una empatía social mucho mejor y son ustedes padres no se hubiera logrado esto" explicó el Director de Cultura.

En este cierre de talleres, se contó con la presencia de Patricia Dalia Lopez Rico, Maestra de Cartonería, César Emmanuel Hernández Delgado, maestro de fotografía Digital.

"En días pasados estuve platicando con uno de mis alumnos quien me hizo un comentario que me gustó mucho, me dijo que le habían preguntado a qué se dedicaba a lo que respondió que es artesana y para mi fue un orgullo el que contestara de esa manera. Quiero decirle a todos mis alumnos que les agradezco mucho el apoyo y sobre todo se consideren artesanos y espero un día puedan convertirse en maestros artesanos y compartan el conocimiento que adquieren en casa de cultura", señaló la ponente Patricia Dalia, maestra de Cartonería.









Por parte del docente de fotografía, César Hernández Delgado agregó, "Quiero agradecer a mis alumnos el haber tolerado en este curso porque la verdad fueron unos meses complicados y la verdad no he tenido cabeza, le echaron ganas, demostraron que a pesar de que llegaba tarde, ellos estaban puntuales y quiero agradecerles eso, que no tiraron la toalla a pesar de que más de la mitad se salieron a mitad de curso; se nota la mejora en todos, la verdad es que aquí han salido personas con mucho potencial y es una forma de arte no tan valorada y yo creo que deja muchas experiencias muy buenas".

De igual manera Karla, beneficiaria del taller de fotografía dijo que a lo largo de estos meses aprendió demasiado en lo que corresponde a fotografía.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

"Aprendí bastante, la verdad es que uno dice tomar la foto y ya, pero uno tiene que ver qué se ve bien, no mochar cabezas. Esto es un arte, es pintar con una cámara y gracias por este año de cursos en donde aprendí demasiado" explicó Karla, beneficiaria del curso de fotografía.

Posterior al cierre de estos talleres se llevó a cabo la presentación de los trabajos realizados por los jóvenes participantes en el museo Hidalgo.