Concluye vacunación anticovid-19 en Salamanca

Luego de dos días de vacunación, concluyó la primera jornada de inmunización para menores de 5 a 11 años de edad en Salamanca, luego de una gran participación por parte de los padres de familia, quienes llevaron a sus hijos.

En ese sentido, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, informó que se concluyó la Vacunación anticovid-19 para menores de edad con la aplicación de 17 mil 300 dosis del biológico Pfizer y agradeció la participación de los padres de familia que llevaron a sus hijos a los módulos de vacunación para que los inocularan.

Además, reconoció la labor de los profesionales de la Salud en el Hospital Regional de PEMEX y del Hospital General que han llevado a cabo la aplicación de estas dosis en tan solo 18 horas, así como al apoyo brindado durante la logística de la jornada, por parte del Gobierno Municipal y el Ayuntamiento.

“Vamos por más, les invitamos a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales para seguimiento de próximas jornadas en los municipios de responsabilidad de nuestra Jurisdicción Sanitaria”, explicó.

El primer módulo en concluir con las dosis asignadas fue el Hospital Regional de PPEMEX, que a las 10:00 de la mañana, ya había terminado de aplicar las 7 mil 600 vacunas, más tarde en punto de las 13:30 horas cerró el punto de vacunación ubicado en el Hospital General de Salamanca.

Durante el desarrollo de la jornada de vacunación, hubo inconformidad por parte de los más de mil padres de familia, ante la incertidumbre de si sus hijos alcanzarían dosis o no, derivado a las interminables filas que se generaron.

“Estábamos formados y nos dicen que ya no hay vacunas y que solamente se va a aplicar hasta donde está el contento, desconozco, que mal esta esto, muy mal, no nos han dicho nada, aquí la gente se está metiendo y no les dicen nada, esto está muy mal organizo”, dijo Amelia.

Además, los padres de familia, señalaron también que de nada sirve contar con un registro en la plataforma mivacuna.com.mx , si al final se va a concentrar más niños de los previstos.

Con la aplicación de este biológico se avanza en la protección de los guanajuatenses, además reducir las posibilidades de deceso a causa de la Covid-19, de acuerdo a información de la página coronavirus Guanajuato, en el estado se han aplicado 9 millones 604 mil 154 dosis en más de un año.