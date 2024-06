Concluye licencia de César Prieto

Luego de 70 días en los que solicitó licencia, César Prieto retomó funciones este nueve de junio, con el objetivo de preparar el cierre de su primer periodo e inicio de su segundo el próximo 10 de octubre, para ello el presidente municipal reveló que habrá cambios en la titularidad de algunas dependencias, sin embargo, dijo que algunos funcionarios continuarán con su cargo, en este aspecto reconoció que una de las áreas con mayor urgencia es la Dirección de Seguridad Pública, que suma nueve meses sin titular.

“Yo creo que el perfil de las personas, lo primero es el compromiso, aquí no venimos a monear o presumiendo que esta es mi dirección y que este es mi equipo, nosotros venimos a trabajar para la gente de Salamanca, algunos continuarán, no va continuar una parte de los que están en este momento en la administración, porque como seres humanos a veces nos desviamos del proyecto, nos echamos a la hamaca o no nos importa si se consiguen o no los proyectos”, asentó.

En este ámbito, César Prieto dijo que estos tres años le dieron la madurez de entender que la gente está esperando resultados, no está esperando que le caiga bien el funcionario. “No está esperando a que si es buena persona el presidente municipal, están esperando resultados y tengan la confianza de que las personas que estarán encabezando las diferentes direcciones y del personal que va estar trabajando en el Municipio, van a ser personas comprometidas, honestas y serviciales”, refirió.

Puntualmente, señaló que habrá por ejemplo en Servicios Públicos, en temas de agua potable para dar la respuesta a los ciudadanos, en Seguridad Pública, en temas de inversiones, reconstrucción del tejido social, a través de una administración más transparente, para que la gente conozca en donde se está cumpliendo y donde no se está logrando el resultado.

“Para mí era importante la persona que asumiera la Seguridad Pública, porque es el tema más importante, en esta ocasión como no teníamos un perfil adecuado y por los tiempos habían personas que no sabían si continuábamos el proyecto o no, pues no se atrevían a participar de manera directa como directores de Seguridad Pública, en este momento está asumida por el secretario del Ayuntamiento, que tuvo buenos resultados, sin embargo, ya tenemos algunos perfiles que estaban esperando a que se diera esta definición, que vamos a valorar y que se van incorporar y que vamos a tener una buena coordinación con el Gobierno del Estado, como con el Gobierno Federal”.

De esta manera concluyó que ahora cuenta con una visión de lo que realmente requiere Salamanca, por lo que a través del IMPLAN se tendrá un crecimiento ordenado, además de atraer inversiones a la ciudad; “hoy tengo la visión de lo que está bien en Salamanca, de lo que nos hace falta de lo que sí se puede conseguir y de lo que va tener que esperar una planeación, por eso se logró hacer en esta administración el Instituto Municipal de Planeación, que va permitir planear el crecimiento ordenado de Salamanca y del municipio que queremos, aprovechando las condiciones del municipio y obviamente trayendo la inversión que se requiere”, finalizó.