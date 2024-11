Concluye campaña del mes del testamento en Salamanca

Luego de que la campaña del mes del testamento se postergó durante los meses de septiembre y octubre, concluyó el periodo para tramitar el documento legal a través del cual el testador expresa la manera en que desea se repartan sus bienes a su muerte, durante este plazo la demanda de este servicio aumentó 500%.

Al respecto, J. Inés Rico, presidente de la delegación del Colegio de Notarios Públicos de Salamanca, indicó que año con año, la realización de los procedimientos se incrementa en un 15% en el periodo donde se aplican los descuentos.

“Da gusto que está campaña siempre rinde frutos, si hubo un incremento en relación con el año pasado más o menos un 15%, todas las agendas de los notarios estuvieron llenas los dos meses, por más esfuerzos que se hacen pues no se alcanza a atender a toda la gente, en la notaría mi cargo se van a quedar pendientes algunos, porque ya no alcanzaron a agendar su cita con oportunidad, también es lamentable que algunas personas lo dejan para el último yo les recomendaría que en próximas campañas sean de los primeros en acudir a las notarías y no esperarse hasta los últimos días, porque es demasiado el universo de personas que solicitan el servicio”, indicó.

Durante la campaña fue notorio que un mayor porcentaje de solicitudes fueron realizadas por mujeres que quedaron ciudad y los bienes familiares quedaron intestados, mientras que cada año, la edad promedio de quien realiza su testamento, es de 45 años, ya que los más jóvenes, no se acercan y tal vez no se preocupan por dicho documento.

“Seguimos notando que el testamento se otorga más por la gente mayor que por los jóvenes, es muy reducido la comparecencia que tenemos de menores de 45 años, pero me parece que la campaña es exitosa, nosotros no tendremos ningún empacho en seguir colaborando con el Estado y la Federación para que esta campaña siga dando frutos y creciendo”, añadió.

Cabe mencionar que durante el año de la pandemia en 2020, aumentó en más del 15% la realización de este trámite, ante las consecuencias que se vivieron derivado de la enfermedad. Sin embargo, durante el 2023, se realizaron mas de 700 testamentos en las notarías de Salamanca, el dato actualizado de los procedimientos realizados en este 2024, se tendrán en próximas semanas.

“El cierre lo tendremos durante la primera semana de noviembre, pero desde la perspectiva trabajo que tuvimos en la notaría y que me ha comentado la registradora pública que se tuvo en el registro es más o menos en lo del año pasado más de un 15% más que el año pasado”, concluyó.