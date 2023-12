Concluye análisis de las 46 Leyes de Ingresos

GUANAJUATO, Gto.- Las comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización con Gobernación y Puntos Constitucionales, culminaron el análisis a las 46 leyes de ingresos con la revisión del último bloque de municipios.

Se revisaron 13 iniciativas de Leyes de Ingresos que correspondieron a los municipios de Guanajuato, León, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Acámbaro, San Luis de la Paz, Romita, Pueblo Nuevo y Doctor Mora.

Guanajuato y León, los municipios con más reservas pero no se aprobaron.

Pese a que fue el bloque donde más reservas se presentaron, ninguna se aprobó y resaltó la reserva del PRI en el municipio de Guanajuato, que buscaba eliminar el cobro por estacionarse en la vía pública en la subterránea y otros espacios del centro histórico.

A decir del diputado Adolfo Alfaro Reyes no tenía caso incluir un cobro de esa naturaleza, si en la actual Ley de Ingresos 2023 del municipio no consiguieron aprobar un proyecto para implementar dicho proyecto, sin embargo, su reserva no se aprobó.

Otro de los municipios con más reservas fue el de León, donde Morena y el Verde presentaron un ajuste para el cobro a las comunidades, donde exponían que se incrementaba en más de cuatro por ciento y solicitaban la modificación para ajustarse a dicho porcentaje y no superarlo, pero tampoco fue aprobado.

En entrevista, el presidente de las comisiones unidas, Víctor Zanella Huerta dijo que gracias al nuevo sistema electrónico, el análisis a las 46 Leyes de Ingresos fue mucho más ágil que en otros años, además de recordar que, gracias también a la eliminación de la indexación en el cobro del agua, se eliminaron las malas prácticas que podrían hacerse con ese concepto por parte de las autoridades municipales y con ende, las múltiples observaciones.

Recordó que en el último análisis, volvió a salir el tema del cobro en los panteones y sobre los descuentos que podrían aplicar los municipios cuando se trate de un caso de una persona desaparecida o víctima de delito, a lo que mencionó que se trabaja en una propuesta general que se presentará el día de la Sesión de Pleno.

Será este jueves 14 de diciembre cuando se pongan a consideración del Pleno del Congreso las 46 Leyes de Ingresos para su posible aprobación.