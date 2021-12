Con sus propias manos elabora portales para los nacimientos

Desde hace 52 años, Concepción Lara se dedica a elaborar los portales que se colocan en los nacimientos que decoran las casas de las familias salmantinas, los cuales realiza con sus propias manos.

“Anteriormente vivía en una casita de láminas y luego no tenía para la cena de Navidad y eso fue lo que me hizo empezar a vender los portales (…) me iba al cerro con mi esposo en una bicicleta y bajábamos palos y con eso empecé a armar portalitos, la gente de ver, me decían `cuando me toca’ y así comencé porque antes no se hacían así”.





Existen de diferentes tamaños y formas.





De todos tamaños y formas, Concepción elabora sus portales con ayuda de una broca de mano y a lo largo de este tiempo los portales no solo decoran las casas de las familias salmantinas, sino que también han llegado familias foráneas a consumir sus productos.

“Luego vienen familias de visita y se los llevan a una vez vinieron de León, otra vez se llevaron uno para Veracruz, para unas iglesias, he vendido para los ranchos, de hecho se llevaron uno para un convento”señaló.

Para elaborar estas representaciones del lugar donde nació el Niño Dios, Concepción tarda hasta un día entero realizando un solo portal, pues asegura que el tiempo que no ha pasado en vano y comienza a sentir los malestares físicos del trabajo que ha realizado por más de medio siglo.





Sus portales decoran las casas de las familias salmantinas.





No obstante, mantienen el positivismo de que cada año será mejor que el anterior pues su fe y el gusto por lo que hace la mantiene a flote.

“El año pasado pensamos que sería un año malo porque la pandemia estaba con más fuerza, pero yo le decía a la gente, ahora con más ganas tenemos que pedirle al niño Jesús que nos quite esta pandemia y la gente vino, vendimos muy bien el año pasado nos fue mejor que otros años, incluso vinieron unas monjas que se llevaron un portal grandísimo hasta su convento” finalizó.