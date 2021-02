Con registro o sin él adultos mayores recibirán vacuna: Díaz

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que todos los adultos mayores del estado serán vacunados contra la Covid-19 se hayan registrado o no en la plataforma del Gobierno Federal, pues se trata de una vacunación universal, es decir, que estará disponible para todas las personas y sin necesidad de algún registro o condición de por medio.

Esto, luego de que varias personas manifestaran su preocupación y confusión porque aún no se han registrado en la página del Gobierno Federal para tener la vacuna contra la Covid-19, a lo que el Secretario de Salud de Guanajuato enfatizó que eso no será necesario en el estado, pues una vez que las vacunas sean enviadas por la Federación, éstas serán aplicadas.

“No está condicionado el registro en la plataforma o a llamadas telefónicas para recibir la vacuna, estos no quiere decir que no se puedan registrar, lo que queremos decir con esto es que no debe haber una preocupación adicional para un adulto mayor que no logre registrarse, no será una condición para ellos el que no se hayan registrado en esta plataforma o por medio de una llamada telefónica el que reciban la vacuna, a ellos nos dirigimos, sabemos que muchos de ellos no tienen accesibilidad, muchos no saben manejar todavía a lo mejor alguna plataforma tecnológica y vamos a apoyarles a todos” , dijo el Secretario de Salud de Guanajuato durante su intervención en la televisora estatal TV4, donde informa el panorama de la Covid-19 en la entidad.

El Gobierno de Guanajuato tiene identificadas a aproximadamente 600 mil personas adultas mayores que son susceptibles de recibir la vacuna contra la Covid-19, y ese padrón es el que ha sido manejado para dar otros apoyo, por lo cual no sería necesario hacer otro levantamiento, pues ya se tienen identificados a cada uno de los que deberán recibir la vacuna.





El pasado jueves, secretarios de salud de todo el país así como varios gobernadores sostuvieron una reunión con el Gobierno Federal, en donde manifestaron que hay confusión entre la población de que si no se registran en la plataforma para tener la vacuna contra la Covid-19 no la recibirían, a lo cual las autoridades federales les dijeron que no, que efectivamente la vacunación no estará condicionada a ninguna situación y que el registro es sólo para tener un control, pero que cada estado coordinará la aplicación de las vacunas y en este caso corresponderá a la Secretaría de Salud del estado, una vez que la Federación le entregue las vacunas que le correspondan para su población.