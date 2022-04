Con nueva normalidad disfrutan del Día de las Flores [Fotos - Video]

Guanajuato, Gto.- El clásico olor a flores invadió desde las primeras horas de este viernes de Dolores toda la zona centro. Algunos capitalinos acudieron desde las ocho y media de la mañana a participar en la misa celebrada en el templo de la Compañía, mientras que otros acudían al jardín de la Unión para comprar los arreglos florales y llevarlos para adornar y montar los altares a la Virgen Dolorosa en sus hogares.

En esta ocasión no hubo mucha gente en el jardín Unión y en la zona centro, tampoco hubo el desayuno que se organizaba desde antes de la pandemia y ningún político estuvo presente en las primeras horas del día de hoy. No se regalaron rosas ni nieve a los paseantes, quizás porque no es época de elecciones.

Los puestos artesanales que comercian los huevos de Pascua, flores de papel mache, los vendedores de comida instalados en el centro de la ciudad de Guanajuato, los comerciantes de flores como las rosas, claveles, álamo, alelíes, o nube, se instalaron desde el jueves para estar listos este viernes.

A un costado del jardín Unión hasta la entrada principal de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, se apoderaron de un espacio para vender sus productos, ante la nutrida presencia de ciudadanos, chicos y grandes que poco a poco se fueron incorporando a esta tradición que por dos años no se pudo realizar debido a la pandemia por la Covid-19.

Con la nueva normalidad los ciudadanos y visitantes que vinieron al tradicional Baile de las Flores realizado la noche del jueves en distintos lugares de la localidad, participaron en el paseo matutino que se prolongará durante varias horas en toda la zona histórica de la ciudad de Guanajuato.

Hubo quienes si portaban su cubrebocas, pero también se observó que algunas personas no toman sus precauciones y olvidaron colocarse el protector en la cara, a pesar de que las autoridades sanitarias insisten en que se debe continuar con las medidas preventivas para evitar contagiarse de la Covid-19.