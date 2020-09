Con humildad capitalino comparte logros académicos

GUANAJUATO, Gto.- A pesar de los varios logros y reconocimientos que ha recibido desde su estancia en la secundaria oficial “Benito Juárez” de esta ciudad de Guanajuato, el joven Diego César Lerma Torres, no se siente una persona distinta o con dotes de ser un “cerebro” por destacar sobre sus compañeros en las instituciones educativas.

Al combinar sus estudios de licenciatura en medicina en la Facultad que se encuentra en la ciudad de León, también se prepara para obtener la Licenciatura de el Desarrollo de Software en línea en el Instituto de Estudios Universitarios de la Universidad de Puebla.

De padres que se dedican a la abogacía, el joven capitalino afirma que cuenta con todo el respaldo de ellos y refiere que desde el nivel de primaria participó en varios concursos de cuento, poesía, cursos de verano de ciencias, “siempre estuve interesado en conocer más de mi entorno, todo lo que se pudiera aprender”.

En la secundaria, recuerda, fue seleccionado dentro de un grupo por sus cualidades y “nos empezaron a poner actividades extras, entre ellos cursos de formación de pensamiento abstracto y científico, en esa ocasión fue por primera ocasión a Estados Unidos para participar en un intercambio que organizó mi escuela”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Orgullo nacional, los nuevos niños héroes

Deportes Se definen los campeones del Estatal Charro

Diego Lerma Torres dice orgulloso que, al salir de este nivel educativo, lo hizo con promedio general de 9.5 y 9.9 y “después tuve la oportunidad de ingresar de inmediato a la escuela del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato y ahí, al hacer su examen de admisión me seleccionaron para participar en un programa piloto de intercambio con Japón”.

La selección fue para los mejores resultados de los exámenes de aceptación a este nivel y nos dijeron que teníamos la posibilidad de ir a esa nación a estudiar allá ingeniería de materiales, “platiqué mucho con mis papás, y también nos ofrecían cursos de física, pero al final lo rechacé porque mi idea era estudiar Química o Medicina”.

Dato:

*Combina dos carreras en su vida estudiante de la ciudad de Guanajuato

En la preparatoria obtuvo el tercer lugar en la Olimpiada Internacional de Lógica, celebrada en la ciudad de Guadalajara, “fue muy curioso porque nunca tuve un profesor que me enseñara lógica”, sonríe el entrevistado y agrega que él solicitó apoyo de su maestro de español y de física, pero no me apoyaron, me preparé yo solo y leí mis propios libros”.

Lerma Torres mencionó que tuvo la oportunidad de viajar por segunda ocasión a Estados Unidos para un intercambio que le ofreció Educafin y por primera vez a Islandia a un programa de voluntariado internacional.





Prefirió la UG que la U. de SLP





En la entrevista para OEM, el joven guanajuatense dijo que, para ingresar al nivel superior, presentó el examen de admisión tanto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad de Guanajuato (UG), y logró el pase en ambos, pero aceptó quedarse en la Casa de Estudios en la Entidad por la cercanía de su hogar y por conocer al maestro Alejandro Macías.

No obstante, acepta que la Universidad de San Luis Potosí “en estadística tiene mejor calidad académica, según los datos que presentan, tiene un mejor lugar en cuanto a aceptación de residencias médicas, que es para hacer la especialidad”.

Frase:

*“Hay personas que les gusta mucho el fútbol y se dedican más tiempo que los demás a jugar a ese deporte y hay quienes les gusta la pintura y a mí me gusta el conocimiento y dedico gran parte del tiempo a cultivar a desarrollar el conocimiento. No creo que sea una capacidad extra, no creo que sea una ventaja simplemente es un gusto que he desarrollado con el tiempo y que tal vez no mucha gente tenga”

En la carrera de Medicina comenzó como jefe de grupo, luego presidente de la Sociedad de Alumnos y enseguida como miembro del Consejo General Universitario y del Comité de Becas.

Más adelante refiere que participó en cursos de investigación clínica, curso de manejo de animales de laboratorio. “En cierto momento empezaron a platicar mucho en la Facultad sobre la posibilidad de generar redes de inteligencia artificial con respecto a la detección de cáncer y predecir el pronóstico y curación de otras enfermedades que no tenían cura”, finalizó.