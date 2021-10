Con Guanajuato no te metas: PAN Guanajuato

LEÓN, Gto; “El presidente ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio al hablar de corrupción y evidencia con mucha claridad, cuando su gobierno esta lleno de hipocresía porque su gobierno ha sido para que sus hijos, hermanos y su prima se enriquezcan y lleven una vida de lujos ‘pero sin trabajar’,, acusa sin pruebas de moches; habla de bienestar pero no le ha atinado a ‘ni una’ en desarrollo social, salud, economía, energía o infraestructura”, respondió Eduardo López Mares, presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en Guanajuato.

Así lo dio a conocer el líder del blanquiazul luego de las declaraciones que emitidas por AMLO en contra del gobierno del PAN, durante la mañaneras. Él insiste en dividir a la sociedad y miente sobre el desarrollo de Guanajuato que en 30 años del PAN pasó de ser agrícola a una potencia industrial y la sexta economía de México.

Local Piden a la 4T destinar recursos a escuelas

El gobierno ha estado plagado de hipocresía, explicó, porque acusa sin pruebas de moches, pero hay videos de sus hermanos recibiendo “contribuciones”. Hoy hay más pobres; en los hospitales no hay medicamentos; no crecemos; piensa que la energía solar sólo se usa cuando hay sol; y no ha inaugurado más que maquetas escolares, resaltó.

“El ejemplo del buen gobierno, es Guanajuato, con políticas de continuidad que han hecho el mejor sistema de salud; el primer lugar en el índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social a nivel nacional.

En Guanajuato le apostamos a la educación, con las mejores becas del país y una amplia oferta en todos los niveles educativos, Guanajuato ‘si le sabe’ aquí combatimos al crimen, y no como el hipócrita gobierno federal que les da ‘abrazos y NO detiene a los delincuentes’”.

El dirigente del blanquiazul, hoy quedó demostrado que López Obrador tiene odio hacia Guanajuato, te decimos que desde aquí te vamos a mandar a tu rancho en el 2024, “Con Guanajuato no te metas, con el PAN Guanajuato no podrás”.