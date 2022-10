Con Foro Go Guanajuato le abre las puertas al futuro

León, Gto., (OEM).- El gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que Guanajuato sigue buscando su crecimiento y abriendo las puertas al futuro a través de la Mentefactura, por lo que pronosticó que van a rebasar a muchos estados por la derecha.

Lo anterior declaró durante la inauguración de la sexta edición de Foro Go, qué se realiza en Poliforum León durante este miércoles y jueves.

El mandatario recordó que hace 30 años cuando Guanajuato era un estado granero y no industrializado como ahora, existía confusión en los empresarios por conocer los caminos de la exportación de sus productos, sin embargo, el estado decidió abrirse al mundo.

“Todo era una confusión, pero con Cofoce, que es el padre de Pro-México, salimos a buscar empresas en el mundo, Guanajuato no ha dejado de buscar su crecimiento, con los 250 millones de dólares que anunciaremos este viernes llegaremos a casi 4,800 millones de pesos de Inversión Extranjera Directa en cuatro años de la administración, y aún faltan dos años para terminar el sexenio, vamos a superar la meta de los 5 mil millones que nos propusimos”.

Recordó que Toyota en la administración anterior trajo 800 millones de dólares al estado de inversión y más de 3 mil empleos, sin embargo, en este sexenio el Data Center más grande de América latina se instalará en Apaseo el Grande y traerá también 800 millones de dólares y generará 2,500 empleos en solo 19 hectáreas de terreno.

“No serán jóvenes armando carros, son jóvenes aplicando la Mentefactura, les van a pagar igual que en Estados Unidos, no habrá diferencia entre los Data Center de allá, los jóvenes no tendrán que arriesgar su vida cruzando la frontera, estas son las nuevas empresas que estamos trayendo a Guanajuato, es el futuro, damos un paso adelante, vamos a rebasar por la derecha a muchos estados”, pronosticó el mandatario.

Recordó que “hace 30 años si querías exportar, no existía un instituto donde preguntar, ni universidades, ni Foro Go, ni una Feria de Hannover, ahora todos estos organismos y eventos no los tiene ningún otro estado”.

Dijo que Guanajuato se está adaptando al mundo, “por eso la importancia del Foro Go, no porque un gobierno no crea en las energías renovables vamos a frenarnos, el destino nos va a alcanzar, seremos un país atrasado, por eso en Guanajuato abrimos las puertas al futuro, apostamos a la Mentefactura”.

Por su parte la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos declaró que después de 2 años de cancelación por pandemia, el regreso del Foro Go presencial representa el evento número 100 en la actual administración, desde octubre del 2021 que inició.

Asimismo señaló que las empresas leonesas exportan más de 1,500 millones de dólares al extranjero y utilizan las nuevas estrategias que se analizan en eventos de la talla de Foro Go.