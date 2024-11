Comunidades de Salamanca exigen transparencia en elección de delegados

Los nuevos mecanismos implementados por el gobierno municipal de Salamanca para la elección y designación de delegados y subdelegados urbanos y rurales, ocasionaron un sinfín de inconformidades en cerca de 10 comunidades y colonias, quienes no solamente han señalado procesos amañados, sino también desinformación y falta de comunicación por parte de la autoridad con la población.

Los Prietos, Loma de Flores, Mendoza, Zapote de Palomas, San Juan de Razos, Valtierrilla, Sotelo y Cerro Gordo, son algunas de las comunidades inconformes con este proceso, debido a que solamente se permitió la participación de dos fórmulas y eso impidió que los vecinos que buscaron competir de manera independiente pudieran participar, siendo descartados de manera inmediata.

Un acto catalogado como arbitrario y que viola sus derechos a ejercer el voto y ser votados. Aunque la comunidad de Cerro Gordo, salió avante de este proceso, pues, de último momento y tras la presión de la gente, se dejó participar a la planilla independiente, la cual, resultó ganadora, sin embargo, para el resto de las comunidades no fue así.

Florencio Ramírez Yépez, habitante de la comunidad de San Juan de Razos, es uno de los tantos inconformes por el proceso de elección de delegados en su localidad, pues, manifestó su indignación, ante la falta de comunicación por parte de la autoridad para informar sobre las fechas en las que se llevarían a cabó las asamblea ciudadanas.

"Cuando se anunció la convocatoria para delegados y subdelegados, perifonearon acá en San Juan de Razos y quedaron de avisarnos cuándo se llevaría a cabo el proceso para participar, pero resulta que las fechas las dieron a conocer a través de redes sociales, pero, no hicieron mayor difusión, deben de ser conscientes de que no todos tenemos redes sociales o se nos complican y por ende no nos enteramos. Acá quedó una planilla con solo tres votos y eso fue porque nadie sabía, eso no es justo, está mal organizado e incluso se presta para malos entendidos", explicó.

Además, exigió que se revoque toda la convocatoria y nuevamente se realicen las elecciones, al tratarse de un derecho que la población tiene.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

El calendario de fechas para realizar las asambleas ciudadanas, salió apenas el 20 de noviembre, encima del periodo pactado por la ley para efectuar las elecciones y designaciones de delegados y subdelegados y cuatro días después se llevaron a cabo las asambleas, sin embargo, el proceso tan apresurado y la falta de comunicación, provocaron la molestia de la población, en especial de las comunidades, que han señalado, se trata de un proceso fuera de transparencia y que violenta la ley.