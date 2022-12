Comunidad LGBT+ continúa siendo víctima de violencia de género

Comunidad LGBT sigue siendo víctima de violencia de género, en donde en este año, la cifra de violencia ha aumentado hasta en un 93%, en donde agresiones físicas se han reportado en el municipio de León y en la Ciudad de México.

Local Emplea Salamanca acciones para fortalecer inclusión y diversidad sexual

Kokeshi Domínguez, representante del colectivo “Reinventando al Ser” explicó que las personas que conforman la comunidad LGBT, son víctimas constantes de la violencia hacía su persona, en donde la ciudadanía todavía los ve con repudio.

Los casos de transfobia, homofobia, lesfobia, durante el años pasados se presentó hasta en un 86% de casos de violencia, en donde se ha tratado de hacer conciencia en la ciudadanía en que o son una enfermedad, y al igual que el resto de las personas, también tienen sentimientos y derechos.

“El año pasado el 86% de la comunidad LGBT sufrieron tanto homofobia, hay personas que fallecieron por personas que no soportan la homosexualidad; esto no es una enfermedad, somos personas que tenemos derechos, tenemos sentimientos y quiero que la sociedad vea que no somos malos como realmente nos aglomera mucha gente, tenemos buen corazón”, explicó.

El representante del colectivo LGBT informó que dentro de la misma familia se han presentado casos de discriminación, por lo cual es importante hacer este cambio de conciencia, ya que en lo que va del año, se han incrementado de manera exponencial.

“En cualquier tipo de trabajo, con el círculo de amigos e inclusive con la misma familia se vive lo que es la homofobia, transfobia y lesfobia, por lo cual yo invito a las familias y a la sociedad, a que vea que no es malo, año tras año estamos cumpliendo cosas; lamentablemente continuamos teniendo casos, durante este año han aumentado hasta en un 93% casos de homofobia, transfobia y lesfobia”

Los casos más reciente en donde se han presentado estos casos de violencia han sido en León y en la ciudad de México. El representante del colectivo “Reinventando al Ser”, detalló que en el municipio no se han presentando homicidios a personas de la comunidad LGBT, a lo que solamente se presentaron violencia verbal