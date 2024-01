Comuneros piden a autoridades cumplir acuerdos

Luego de cinco meses sin respuesta, habitantes de Los Locos de Covarrubias, Locos de Domenzaín, Doña Rosa y Unión de Liebres, piden se atienda la falta de agua potable y pavimentación que se externó a las autoridades locales desde el pasado mes de septiembre de 2023, cuando a pesar de haber firmado una minuta, al sostener una reunión con el secretario del Ayuntamiento y el regidor de la bancada de Morena, Juan Ortega Gasca.

“Del seis de septiembre del año pasado, en donde nos reunimos en la presidencia municipal para solicitar apoyo, al día 22 de enero del presente año no hemos recibido respuesta ni forma de que nos den espacio, el problema radique de que en Los Locos y Loquitos, hay problema de pozo de agua, el cual medianamente a avanzado, aunque hay muchas trabas por parte de las autoridades”, explicaron los manifestantes.

El día seis de septiembre del año pasado, alrededor de 50 habitantes de las diversas comunidades acudieron a la presidencia municipal, se llevó a cabo la firma de una minuta en donde los habitantes y las autoridades municipales firmaron una minuta en donde se les dieron a conocer las necesidades más apremiantes que tienen estas comunidades.

Los problemas se presentan en comunidades de Los Locos de Covarrubias, Loquitos de Domenzain, Doña Rosa y Loma de Flores.

“Gracias a Dios ya vamos avanzando en el pozo, y ahorita están por darnos el permiso de deslindación para llevarlos a Conagua y se nos dé el permiso de perforar el pozo, pero estamos viendo que está siendo entretenido y necesitamos el agua; gracias a dios nos mandan para el quehacer doméstico, pero para tomar no y tenemos que comprar para tomar, necesitamos el agua; cada que van a llevarnos gastamos unos 300 pesos por semana; nos dijeron que porque salieron de vacaciones estaba detenido y ahora le están dando seguimiento y esperamos que esta semana nos den algún resultado”, comentó Soledad Hernández Sauceda, de Locos de Covarruvias.

Rosa Acosta, habitante de la comunidad de Doña Rosa, es una comunidad más grande de esta zona ya que en el lugar se encuentran diversos planteles educativos que brinda educación a los estudiantes de las comunidades aledañas, quienes sufren las carencias de las necesidades de esta comunidad.

En algunas comunidades es apremiante el abasto de agua potable.

“Vengo de la comunidad de Doña Rosa, la principal problemática que tiene la comunidad desde hace más de seis años es que no se le dio mantenimiento a la carretera que comunica a Doña Rosa a Oteros y Salamanca, es la única vía que tenemos de traslado de un 80% de los habitantes; nuestro camino ha costado vidas y seguirá pasando lo mismo porque no se les da mantenimiento y las autoridades se molesta porque se les solicita el apoyo; somos una comunidad que paga impuestos y no ha recibido ayuda y estamos cansados, hemos agotado nuestros recursos y esperemos que ahora que vienen campañas, tengan cara para ir porque no han hecho nada”, comentó.

En este mismo sentido, los habitantes de la comunidad Loma de Flores carecen de lo mismo que en la comunidad de Los Locos de Covarrubias y Loquitos de Domenzain. “Mi problema es el mismos, la falta de agua potable, nosotros tenemos un problema más fuerte por la cantidad de alumnos que tenemos entre primaria, secundaria y bachillerato, cerca de mil 500 alumnos, entonces todos ellos se quedarán sin líquido en cualquier momento, el cual colapsa seguido lo que nos ha salido caro, por lo que hemos insistido en el municipio no hemos tenido respuesta; no sé qué hagamos en el municipio si nos quedamos sin líquido; tenemos tres años así. Queremos que nos volteen a ver y no sólo cuando nos manifestamos y si nos dicen que no, daremos un paso más adelante”, explicó Gerardo Reyes, habitante de Loma de Flores.