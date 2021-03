Comprometido gobierno salmantino con la atención integral a personas con discapacidad

Comprometido en mejorar la calidad de vida de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad temporal o permanente, el Gobierno de Betty Hernández a través del Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad (INSADIS), ofrece programas y servicios para su desarrollo integral e inclusión social.

En su área de rehabilitación el instituto ofrece cinco servicios, mediante los cuales en el mes de febrero brindó 665 terapias físicas y 91 de estimulación temprana; 92 consultas psicológicas, 63 sesiones de terapia de lenguaje y 77 consultas médicas.

Usuarios de colonias y comunidades se han visto beneficiados, como Juan Antonio Prieto, habitante de Loma de San Antonio, quien padece una lesión en la columna.

“Cuando llegué aquí casi no podía moverme, he visto muchos avances después de mis terapias de rehabilitación, ya tengo mayor control de mi cuerpo y también me ayudan con el transporte para que me sea más fácil y económico asistir” , comentó el usuario.

Para acceder a las terapias físicas y de estimulación temprana, es necesaria la valoración del médico especialista en rehabilitación, con un valor de $279.00 pesos; posteriormente se realiza al paciente un estudio socioeconómico para determinar el costo del servicio y se programan las sesiones con los terapeutas, además, en caso de ser necesario, el médico canaliza a los pacientes a terapias de psicología y de lenguaje.

Las personas pueden solicitar una cita al número 464 126 5545 o acudir a las instalaciones de INSADIS ubicadas en Irapuato s/n esquina Rosario Castellanos col. Guanajuato, el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.